Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 14 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Astfel, cea mai ieftină benzină costă astăzi 8,59 lei/l, iar cea mai ieftină motorină se comercializează cu 9,34 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, marți, 14 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 lei, preț neschimbat de sâmbătă, și se găsește la Socar. La aceeași stație, carburantul poate ajunge până la 8,64 lei/l, în funcție de zonă.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Petrom, șoferii pot găsi benzină standard cu 8,62 lei/litru, cost care se menține din 26 iunie.

În stațiile Lukoil, carburantul se vinde astăzi cu 8,63 lei/litru, preț neschimbat de duminică.

La Rompetrol, benzina costă marți, 14 iulie 2026, 8,64 lei/l, preț constant de marțea trecută. La unele stații, carburantul costă și 8,68 lei/l.

Stațiile Mol comercializează astăzi carburantul cu 8,66 lei/l, constant de vineri. În funcție de zonă, benzina de la Mol București poate ajunge și la 8,68 lei/l.

La OMV, carburantul ajunge la 8,68 lei/l, cotația de vineri.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină standard este azi 8,59 lei/l și se găsește în București, Cluj-Napoca și Timișoara, la fel ca sâmbătă. La Constanța, benzina a ajuns la 8,62 lei/l, comparativ cu 8,59 lei/litru cât era ieri (o creștere de 0,03 lei/l). În Iași, benzina costă tot 8,62 lei/l, preț constant de sâmbătă.

Cât costă motorina în București, marți, 14 iulie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cea mai ieftină din București costă 9,34 lei/litru, preț constant de sâmbătă, și este la Socar. Aceeași stație vinde carburantul și cu 9,44 lei/l, la benzinăriile din unele zone.

La Petrom, carburantul costă astăzi 9,39 lei/litru, același preț menținut de vineri.

Stațiile Rompetrol comercializează motorina cu 9,41 lei/l, preț constant de joi. La ei, carburantul poate ajunge până la 9,45 lei/l.

Benzinăriile Mol au crescut prețul și vând motorina marți, 14 iulie 2026, cu 9,43 lei/l, față de 9,40, minimul de ieri (o majorare de 0,03 lei). Și la aceste stații, prețul poate urca până la 9,46 lei/l.

La OMV, șoferii pot găsi motorina standard la 9,45 lei/litru, cotație menținută încă de joi.

Și Lukoil păstrează costul de sâmbătă al carburantului și îl comercializează astăzi tot cu 9,45 lei/litru.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este astăzi în București și costă 9,34 lei/l, la fel ca sâmbătă. La Timișoara, carburantul se vinde cu 9,36 lei/l, constant de sâmbătă. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, motorina cea mai ieftină se găsește la prețul de 9,39 lei/l, de asemenea, constat de sâmbătă.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 14 iulie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard costă azi 8,58 lei/l, preț constant de sâmbătă, și se găsește la stația PartenerRompetrol, din Arad, str. Zimbrului nr. 101B.

În ceea ce privește prețul motorinei standard, cea mai ieftină costă 9,14 lei/l, de asemenea preț constant de sâmbătă, și se găsește la o stație Gazprom.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.