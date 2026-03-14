Prețurile combustibilului în sudul Transilvaniei

Németh Szilárd, comisar guvernamental al Ungariei, a publicat pe 12 martie, pe rețelele sociale, o fotografie cu prețurile la combustibil afișate la o benzinărie din sudul Transilvaniei, dorind să arate diferențele de preț la carburanți.

„Prin plafonarea prețului la carburanți, Guvernul Ungariei protejează familiile și economia națională (…). Între timp, în sudul Transilvaniei, la benzinăria MOL din Vințu de Jos (județul Alba – n.r.), litrul de motorină este cu 70 de forinți (aproximativ 0,91 lei) mai scump, iar cel de benzină 95 cu 62 de forinți (aproximativ 0,81 lei) mai scump decât în Ungaria”.

Joi, 12 martie, benzina costa la benzinăria MOL din Vințu de Jos 8,63 lei pe litru (aproximativ 657 de forinți), iar motorina ajungea la 8,99 lei (685 de forinți pe litru) la stațiile din regiune.

Prețuri plafonate în Ungaria

Din 9 martie 2026, guvernul ungar a stabilit un plafon pentru prețul combustibilului: 595 de forinți pentru litrul de benzină și 615 forinți pentru litrul de motorină. Măsura are ca scop protejarea economiei naționale și a familiilor maghiare în contextul crizei globale.

Potrivit estimărilor, această măsură poate genera economii semnificative pentru gospodării. Spre exemplu, un automobil obișnuit, cu un consum de 6,5-7 litri la 100 km, poate reduce cheltuielile lunare cu combustibilul cu 11.000-15.000 de forinți, echivalentul a 143-195 de lei, potrivit publicației Ripost.

Pentru a beneficia de prețurile plafonate, proprietarii de vehicule cu numere de înmatriculare maghiare trebuie să respecte anumite reguli stricte. Angajații benzinăriilor verifică documentele vehiculului, inclusiv certificatul de înmatriculare și numărul de înmatriculare.

Toate informațiile sunt înregistrate, inclusiv prin scanarea codurilor de bare de pe documente, pentru a dovedi eligibilitatea pentru prețul redus. Reducerea este disponibilă doar pentru vehiculele cu numere de înmatriculare maghiare și certificate de înmatriculare eliberate în Ungaria, iar combustibilul poate fi alimentat doar direct în rezervorul vehiculului.

Amenzi și controale stricte

Orice tentativă de a transfera combustibilul achiziționat la preț protejat către alte recipiente sau persoane atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi substanțiale și posibilitatea confiscării vehiculului.

Pentru a asigura respectarea reglementărilor, Autoritatea Națională pentru Administrare Fiscală și Vamă (NAV) din Ungaria efectuează controale riguroase la benzinării.

Inspectorii verifică aplicarea corectă a prețurilor plafonate, precum și respectarea procedurilor de verificare a documentelor și de informare a clienților. În caz de nereguli, amenzile pot varia între 100.000 și 15 milioane de forinți (aproximativ 1.300 – 195.000 de lei n.r.), iar în cazuri grave sau repetate, benzinăriile pot fi închise pentru o perioadă de până la șase luni.

