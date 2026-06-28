Cea mai ieftină motorină se găsește tot la Petrom și costă 9,18 lei/l, în timp ce restul stațiilor peco analizate s-au aliniat la prețul de 9,24 lei/l, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, duminică, 28 iunie 2026

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț afișat duminică pentru benzina standard este de 8,62 lei/l, constant de vineri, și se găsește la Petrom.

Foto: Libertatea

În stațiile Mol, benzina costă azi 8,63 lei/l, costul din ziua precedentă.

Rompetrol vinde carburantul cu 8,68 lei/l, atât cât costa și vineri.

La stațiile OMV, carburantul se vinde duminică, 28 iunie 2026, tot cu 8,68 lei/l, același preț care se menține de joi.

Stațiile Socar au menținut prețul benzinei la 8,68 lei/l, de asemenea, același cost pe care îl afișau și joi.

La fel, Lukoil vinde carburantul astăzi tot cu 8,68 lei/l, atât cât costa și joi.

Raportat pe orașe, benzina cea mai ieftină se găsește la Cluj-Napoca și costă 8,59 lei/l, la fel ca vineri. În București, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul costă 8,62 lei/l, preț menținut, de asemenea, de vineri.

Cât costă motorina în București, duminică, 28 iunie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț este practicat azi este la Petrom, acolo unde se vinde cu 9,18 lei/l, cost rămas constant de vineri.

Rompetrol menține costul de joi al motorinei și o vinde azi tot cu 9,24 lei/l.

OMV afișează azi pentru motorină un preț de 9,24 lei/l, de asemenea constant tot de joi.

La Mol, carburantul costă astăzi 9,24 lei/l, prețul cu care se vinde de vineri.

Stațiile Socar mențin și ele prețul carburantului duminică, 28 iunie 2026, și vând motorina cu 9,24 lei/l, cost rămas încă de joi.

De asemenea, la stațiile Lukoil motorina se comercializează cu 9,24 lei/l, prețul de ieri.

De observă că în afară de Petrom, unde sunt cele mai mici prețuri, celelalte stații s-au aliniat la preț și vând carburantul cu 9,24 lei/l.

Raportat pe orașe, cel mai mic preț pentru motorina standard este de 9,09 lei, cost care se menține de joi, în Cluj-Napoca. În București, Timișoara, Iași și Constanța, motorina costă 9,18 lei/l, preț identic cu cel de vineri.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 28 iunie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă duminică 8,42 lei/l, la fel ca ieri, și este disponibilă la stația Petrolium din Albești, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,54 lei/l, același cost de vineri, și se găsește la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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