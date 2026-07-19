Cât costă benzina în București, duminică, 19 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,68 de lei/litru și se găsește la Lukoil. La Socar, aceasta se vinde cu 8,69 de lei/litru, în timp ce la Petrom benzina standard se vinde cu 8,72 de lei/litru.

La Rompetrol și OMV, un litru de benzină standard costă 8,78 de lei /litru. Și la MOL este același preț, de 8,78 de lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină benzină standard costă 8,68 de lei/litru, la Petrom, la fel și în Iași și Constanța. În Timișoara, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 de lei/litru, la Socar.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 18 iulie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă 9,44 de lei/litru, la Socar. La Petrom, aceasta se vinde cu 9,49 de lei/litru. La OMV, motorina costă 9,55 de lei/litru, iar la MOL și Lukoil, motorina standard costă 9,55 de lei/litru. La Rompetrol, un litru de motorină standard costă 9,65 de lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină motorină standard costă 9,49 de lei/litru, la DHR, la fel ca în Iași și Constanța. În Timișoara, aceasta costă 9,36 de lei/litru, la Socar.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 19 iulie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard costă joi 8,59 de lei/l, cu 11 bani mai mult față de cel de vineri, 17 iulie.

Carburantul se găsește la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș, situată pe DJ693, ieșirea Orțișoara / Seceani de pe A1.

În cazul motorinei, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/l, neschimbat de sâmbăta trecută, și este afișat de o stație Gazprom.

Iată cât a costat un litru de benzină și motorină, sâmbătă, 18 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.

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