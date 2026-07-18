Cât costă benzina în București, sâmbătă, 18 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 de lei/litru și se găsește la Socar. La Petrom, aceasta se vinde cu 8,62 de lei/litru, în timp ce la Rompetrol și OMV, benzina standard se vinde cu 8,68 de lei/litru, la fel și la Lukoil. Și la MOL este același preț, de 8,68 de lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 de lei/litru, la Socar, la fel și în Timișoara. În Constanța, cea mai ieftină benzină standard costă 8,62 de lei/litru, la Petrom. În Iași, aceasta pornește de la prețul de 8,62 de lei/litru, la Socar și Petrom.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 18 iulie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă 9,39 de lei/litru, la Petrom. La Socar, aceasta se vinde cu 9,42 de lei/litru. La OMV, motorina costă 9,45 de lei/litru, iar la MOL, Lukoil și Rompetrol, motorina standard costă 9,55 de lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină motorină standard costă 9,39 de lei/litru, la DHR, în timp ce, în Iași, aceasta se vinde cu 9,45 de lei/litru, la OMV.

Și în Constanța, aceasta se vinde cu 9,39 de lei/litru, la Petrom. În Timișoara, aceasta costă 9,36 de lei/litru, la Socar.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 18 iulie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard costă joi 8,48 de lei/l, în scădere cu 10 bani față de cel de vineri, 17 iulie.

Carburantul se găsește la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, situat pe DN 13, 547025. În cazul motorinei, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/l, neschimbat de sâmbăta trecută, și este afișat de o stație Gazprom.

Iată cât a costat un litru de benzină și motorină,vineri, 17 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.



