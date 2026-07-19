Ce se întâmplă când cauți „Mega Image” pe Facebook: mesajul șocant primit de utilizatori

Utilizatorii care vor să caute Mega Image pe Facebook au parte de un mesaj șocant

În era digitală, rețelele de socializare joacă un rol central în viața de zi cu zi, dar uneori, interacțiunile online pot genera confuzie sau chiar îngrijorare.

Recent, utilizatorii Facebook care au încercat să caute „Mega Image” au fost întâmpinați de un mesaj neașteptat care avertiza asupra ilegalității abuzului sexual asupra copiilor, sugerând, în mod eronat, o posibilă conexiune a căutării cu acest tip de conținut.

De ce apare acest mesaj dacă vrei să cauți Mega Image pe Facebook

Platforma Facebook folosește algoritmi sofisticați pentru a detecta și preveni distribuirea de materiale ilegale, inclusiv conținut ce implică abuzuri asupra copiilor.

Totuși, aceste sisteme complexe pot genera alarme false, iar utilizatorii care caută termeni aparent inofensivi, precum numele unor branduri de renume, pot primi notificări alarmante.

Un exemplu similar a fost raportat anterior de Playtech.ro, când căutarea termenului „chicken soup” (supă de pui) a generat o alertă legată de pornografia infantilă. Motivul? Termenul „caldo de pollo” traducerea în spaniolă a sintagmei ar fi folosită, în anumite cercuri obscure ale internetului, ca un cod pentru conținut ilegal privind pornografia infantilă.

Mesajul care apare atunci când utilizatorii caută „Mega Image” pe Facebook. Sursa foto: Facebook

Cum apare mesajul bizar de pe Facebook la căutarea supermarketului Mega Image

Totodată, acel avertisment apare din cauza unei erori de filtrare, un „false positive”, a algoritmului automat de securitate de pe Facebook.

Facebook folosește filtre automate foarte stricte pentru a combate rețelele de distribuire a materialelor ilegale, în special cele legate de abuzul asupra minorilor.

Platforma de stocare în cloud MEGA (.nz) ar fi adesea folosită în mod abuziv pentru a partaja fișiere cu un consținut sensibil sau ilegal. Din acest motiv, algoritmul Facebook monitorizează și blochează automat căutările care combină cuvântul „mega” cu termeni legați de conținut media sau stocare, cum ar fi „image”, „drive” sau „link”.

Practic, atunci când cauți numele supermarketului „Mega Image”, algoritmul nu înțelege contextul local din România, ci vede doar alăturarea cuvintelor „mega” + „image” și declanșează automat ecranul de avertizare ca măsură de prevenție.

Totuși, utilizatorii care intră pe Facebook și caută „Mega Image România” nu întâmpină probleme și vor găsit pagina celebrului lanț de magazine.

Utilizatorii care caută pe Facebook „Mega Image România” vor găsi pagina celebrului lanț de magazine. Sursa foto: captură Facebook

Cum pot fi prevenite aceste incidente?

Pentru a evita astfel de confuzii, platformele precum Facebook trebuie să-și perfecționeze algoritmii, găsind un echilibru între protejarea utilizatorilor de conținut dăunător și evitarea alarmelor false. În plus, companiile trebuie să monitorizeze constant modul în care sunt prezentate online și să dezvolte strategii eficiente de gestionare a situațiilor de criză.

În cazul Mega Image, pagina oficială de Facebook rămâne activă și are peste 618.000 de urmăritori. Totuși, pentru a evita eventualele notificări nedorite, utilizatorii pot apela la o căutare directă pe Google pentru a accesa informațiile dorite.

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