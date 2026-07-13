Reducerea prognozată a inflației este un alt factor de natură să contribuie la potențiala scădere a dobânzilor și la, practic, ieftinirea creditării, fapt care-i va ajuta pe clienți, pe termen scurt. Economiștii consultați de Libertatea spun că, pe termen lung, instituțiile bancare vor găsi metode de a-și recupera pierderile generate de amenzi.

„Dacă au făcut vreo manevră (în privința ROBOR), acum se vor feri de orice. Dar dacă mă uit în trecut, în instanță, ANPC a pierdut procesele cu băncile. Acum o să vedem ce va fi și cu Consiliul Concurenței. Teoretic, dobânzile ar trebui să scadă în perioada următoare pentru că scade și inflația. Pe termen scurt sunt optimist, pe termen lung, nu. Băncile își vor recupera banii”, a declarat, pentru Libertatea, consultantul fiscal Adrian Bența.

Acesta spune că „până nu dă un judecător cu ciocănelul și spune că e decizie definitivă, toată lumea e nevinovată”.

Unele bănci poate vor dori să plece

„Este posibil ca unele bănci să plece din România, într-un plan pe termen lung, pentru că nu vine nimeni aici să facă acte de caritate. Dacă acționarii văd că își iau amenzi și statul tot inventează taxe, atunci e posibil să plece”

Adrian Bența, consultant fiscal

Acesta se referă la faptul că România a introdus în 2023 o taxă specială de 2% pe cifra de afaceri a băncilor, pe care a majorat-o la 4% începând cu 1 iulie 2025.

Anul trecut, băncile au plătit la buget 2,1 miliarde de lei numai din această taxă, conform BankingNews.ro.

„Turcul plătește”

Un alt consultant fiscal, Emilian Duca, spune că amenzile vor fi recuperate în final de bănci tot de la consumatori.

„Nu vine nimeni cu bani de acasă. Vom asista la modificări de comisioane în perioada următoare. Dobânzile ar trebui să scadă pentru că scade inflația, dar vor scădea mai puțin decât trebuie. O să fie un proces lung de ajustare, o să dureze mult și procesele deschise de bănci contra Consiliului Concurenței”, a afirmat Duca.

Investitorii ne vor privi mai reticent

Acesta opinează, pe de altă parte, că nu se vor retrage bănci din România din cauza amenzilor primite recent. În schimb, acționarii străini ai instituțiilor bancare ar putea fi mai reticenți privind înspre București.

„Nu or să plece băncile, pentru că nu sunt destul de mari amenzile cât să le provoace pierderi mari, dar vor fi asperități în relația cu investitorii. În ultimă instanță, turcul plătește, adică noi toți. Acționarii plătesc acum, dar apoi vor fi modificări de dobânzi și comisioane. Statul român le-a dat băncilor o poziție favorabilă în economie pentru că trebuie să faci totul prin bănci”, afirmă Duca.

Consiliul Concurenței a câștigat 90% din procese

Emilian Duca laudă activitatea Consiliului Concurenței, care a câștigat până acum 90% din procese, potrivit datelor interne.

„Consiliul Concurenței este una dintre cele mai bune instituții din România, are o rată foarte bună de câștig în instanță. Cum își vor recupera băncile banii este însă dincolo de prerogativele Consiliului Concurenței”, punctează consultantul fiscal.

Băncile amendate sunt BCR, BRD, Banca Transilvania, ING, Raiffeisen, Eximbank, CEC, Unicredit, Intesa Sanpaolo și Libra.

Băncile își vor căuta dreptatea în justiție

Instituțiile de credit au respins acuzațiile de manipulare a ROBOR, indicele în funcție de care se calculează dobânzile la creditele în lei. Reprezentanții băncilor au afirmat că se vor adresa instanței și că au respectat procedurile Băncii Naționale a României (BNR).

Bancherii își dădeau mesaje

Libertatea a scris recent că bancherii ar fi discutat între ei despre ROBOR pe aplicații de mesagerie, pe lângă comunicarea oficială a dobânzilor în procedura reglementată.

Argumentele Consiliului Concurenței pentru amendă sunt pretinsele mesaje dintre bancheri și faptul că băncile pot vedea reciproc datele trimise în fereastra de cotare. Oficialii CC susțin că băncile nu ar trebui să vadă datele celorlalți participanți la procedura de cotare a ROBOR.

Într-un caz similar, petrecut la nivel internațional, mai multe grupuri bancare au fost amendate cu un total de 9 miliarde de dolari pentru scandalul Libor, conform Bloomberg.

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