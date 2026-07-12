Minumul la benzină este azi de 8,59 lei/l, iar la motorină de 9,34 lei/l, însă diferența poate fi și de 10 bani la aceeași stație, dacă zone este alta, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, duminică, 12 iulie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este de 8,59 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Socar. La aceste stații, prețul variază și ajunge și la 8,64 lei/l în unele zone.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Petrom, benzina costă sâmbătă 8,62 lei/l, cost care se menține din 26 iunie, adică de peste două săptămâni.

Stațiile Lukoil mențin costul de ieri al carburantului și îl vând cu 8,63 lei/l.

Stațiile Rompetrol afișează duminică, 12 iulie 2026, un preț minim de 8,64 lei/l, constant de marți. La unele benzinării, carburantul ajunge și la 8,68 lei/l.

Benzinăriile Mol mențin costul carburantului de vineri și îl vând azi cu 8,66 lei/l. În unele statții, urcă până la 8,70 lei/l.

De asemenea, OMV păstrează cotația de vineri și comercializează azi benzina cu 8,68 lei/l.

Raportat pe orașe, benzina cea mai ieftină costă 8,59 lei/l în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, prețul din ziua precedentă. În Iași, carburantul costă tot 8,62 lei/litru, la fel ca ieri.

Cât costă motorina în București, duminică, 12 iulie 2026

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din București este azi de 9,34 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Socar. La aceeași stație, prețul variază și carburantul poate fi găsit și cu 9,44 lei/l, în unele zone.

Petrom menține costul de vineri și vinde carburantul azi cu 9,39 lei/l.

Și stațiile Mol păstrează prețul motorinei de vineri, de 9,40 lei/l. În unele zone, carburantul ajunge și la 9,46 lei/l.

Rompetrol afișează duminică, 12 iulie 2026, un preț de 9,41 lei/l pentru acest carburant, cost constant de joi. Și la aceste stații, motorina urcă până la 9,45 lei/l.

La fel, OMV păstrează cotația de joi și comercializează motorina azi cu 9,45 lei/l.

Stațiile Lukoil vând motorina cu 9,45 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.â

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în București, la prețul de 9,34 lei/l, la fel ca ieri. La Timișoara, motorina este 9,36 lei/l, același preț din ziua precedentă. La Cluj-Napoca, Iași și Constanța, carburantul poate fi cumpărat tot cu 9,39 lei/l, atât cât costa și sâmbătă.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 12 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,58 lei/l, la fel ca ieri, și este disponibilă la o stație Partener Rompetrol din Arad, str. Zimbrului nr. 101B.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei, la fel ca în ziua precedentă, și poate fi găsit la o stație Gazprom.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.