Cât costă benzina în București, vineri, 17 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 de lei/litru și se găsește la Socar. La Petrom, aceasta se vinde cu 8,62 de lei/litru, în timp ce la Rompetrol și OMV, benzina standard se vinde cu 8,68 de lei/litru, la fel și la Lukoil. Și la MOL este același preț, de 8,68 de lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 de lei/litru, la Socar, la fel și în Timișoara. În Constanța, cea mai ieftină benzină standard costă 8,62 de lei/litru, la Petrom. În Iași, aceasta pornește de la prețul de 8,62 de lei/litru, la Socar și Petrom.

Cât costă motorina în București, vineri, 17 iulie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă 9,34 de lei/litru, la Socar. La Petrom, aceasta se vinde cu 9,39 de lei/litru. La OMV și MOL, aceasta costă 9,45 de lei/litru, iar la Lukoil și Rompetrol, motorina standard costă 9,55 de lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină motorină standard costă 9,39 de lei/litru, la Petrom. În Iași este același preț, la Socar și Petrom.

Și în Constanța, aceasta se vinde cu 9,39 de lei/litru, la Petrom și Socar. În Timișoara, aceasta costă 9,36 de lei/litru, la Socar.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 17 iulie 2026

Foto: Peco Online

Șoferii pot găsi cea mai ieftină benzină standard în Arad, la prețul de 8,58 de lei/litru, la PartenerRompetrol.

În ceea ce privește cea mai ieftină motorină standard, aceasta costă 9,14 lei/litru și se găsește la o stație Gazprom.

Iată cât a costat un litru de benzină și motorină, joi, 16 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.



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