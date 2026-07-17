Cât costă benzina în București, vineri, 17 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 de lei/litru și se găsește la Socar. La Petrom, aceasta se vinde cu 8,62 de lei/litru, în timp ce la Rompetrol și OMV, benzina standard se vinde cu 8,68 de lei/litru, la fel și la Lukoil. Și la MOL este același preț, de 8,68 de lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 de lei/litru, la Socar, la fel și în Timișoara. În Constanța, cea mai ieftină benzină standard costă 8,62 de lei/litru, la Petrom. În Iași, aceasta pornește de la prețul de 8,62 de lei/litru, la Socar și Petrom.

Cât costă motorina în București, vineri, 17 iulie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă 9,34 de lei/litru, la Socar. La Petrom, aceasta se vinde cu 9,39 de lei/litru. La OMV și MOL, aceasta costă 9,45 de lei/litru, iar la Lukoil și Rompetrol, motorina standard costă 9,55 de lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină motorină standard costă 9,39 de lei/litru, la Petrom. În Iași este același preț, la Socar și Petrom.

Și în Constanța, aceasta se vinde cu 9,39 de lei/litru, la Petrom și Socar. În Timișoara, aceasta costă 9,36 de lei/litru, la Socar.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 17 iulie 2026

Cât costă un litru de benzină și motorină, vineri, 17 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Foto: Peco Online

Șoferii pot găsi cea mai ieftină benzină standard în Arad, la prețul de 8,58 de lei/litru, la PartenerRompetrol.

În ceea ce privește cea mai ieftină motorină standard, aceasta costă 9,14 lei/litru și se găsește la o stație Gazprom.

Iată cât a costat un litru de benzină și motorină, joi, 16 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 16.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
Viva.ro
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 16.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
GSP.RO
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
Parteneri
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Libertateapentrufemei.ro
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Dezvăluiri despre implicarea lui Nicușor Dan în revolta din PNL. Robert Sighiartău: președintele a participat la întâlniri cu gruparea Veștea
Exclusiv Interviu
Politică 07:00
Dezvăluiri despre implicarea lui Nicușor Dan în revolta din PNL. Robert Sighiartău: președintele a participat la întâlniri cu gruparea Veștea
Nicușor Dan către un jurnalist care l-a întrebat cât se mai ferește să propună un premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
Politică 16 iul.
Nicușor Dan către un jurnalist care l-a întrebat cât se mai ferește să propună un premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
Parteneri
Cazul care a divizat Italia: bijutier condamnat „pe viață” pentru că a împușcat doi tâlhari după un jaf. Apel la președinte pentru graţiere
Adevarul.ro
Cazul care a divizat Italia: bijutier condamnat „pe viață” pentru că a împușcat doi tâlhari după un jaf. Apel la președinte pentru graţiere
Aceștia sunt fotbaliștii care nu pot evolua în SuperLiga pentru că România nu are un guvern. Care este cea mai afectată echipă
Fanatik.ro
Aceștia sunt fotbaliștii care nu pot evolua în SuperLiga pentru că România nu are un guvern. Care este cea mai afectată echipă
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Cum se simte Laura Cosoi cu puțin timp înainte de a naște a cincea fetiță. „Vă rog frumos să mă luați de mână și să mă trimiteți frumușel acasă”
Stiri Mondene 16 iul.
Cum se simte Laura Cosoi cu puțin timp înainte de a naște a cincea fetiță. „Vă rog frumos să mă luați de mână și să mă trimiteți frumușel acasă”
Imagini cu Andra și Cătălin Măruță la Milano. „Drumurile noastre se despart pentru câteva zile. Restul găștii se întoarce în Spania”
Stiri Mondene 16 iul.
Imagini cu Andra și Cătălin Măruță la Milano. „Drumurile noastre se despart pentru câteva zile. Restul găștii se întoarce în Spania”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Bugetul lui Cristian pentru un apartament în Cluj. A fost la 8 vizionări şi nu s-a decis
ObservatorNews.ro
Bugetul lui Cristian pentru un apartament în Cluj. A fost la 8 vizionări şi nu s-a decis
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Verdict în dosarul prăbușirii podului Morandi: fostul șef al autostrăzilor din Italia, condamnat la 12 ani
Mediafax.ro
Verdict în dosarul prăbușirii podului Morandi: fostul șef al autostrăzilor din Italia, condamnat la 12 ani
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Zodia care începe ziua de vineri cu lacrimi amare. Acest nativ primește o veste care îi schimbă planurile
Redactia.ro
Zodia care începe ziua de vineri cu lacrimi amare. Acest nativ primește o veste care îi schimbă planurile
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni
KanalD.ro
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni

Politic

Dezvăluiri despre implicarea lui Nicușor Dan în revolta din PNL. Robert Sighiartău: președintele a participat la întâlniri cu gruparea Veștea
Exclusiv Interviu
Politică 07:00
Dezvăluiri despre implicarea lui Nicușor Dan în revolta din PNL. Robert Sighiartău: președintele a participat la întâlniri cu gruparea Veștea
Ludovic Orban e convins că următorul premier desemnat de Nicușor Dan va trece de votul Parlamentului: „Nu mai poate spune că nu are de unde alege”
Politică 16 iul.
Ludovic Orban e convins că următorul premier desemnat de Nicușor Dan va trece de votul Parlamentului: „Nu mai poate spune că nu are de unde alege”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Invazie alb-albastră la Sofia! Câte bilete primesc fanii Universității Craiova pentru cea mai scurtă deplasare europeană din istorie
Fanatik.ro
Invazie alb-albastră la Sofia! Câte bilete primesc fanii Universității Craiova pentru cea mai scurtă deplasare europeană din istorie
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului