La nivel național, prețul mediu al benzinei standard este de 8,65 de lei/l, iar motorina standard costă în medie 9,43 de lei/l. GPL-ul se vinde, în medie, cu 4,56 de lei/l, conform datelor centralizate de la 1.391 de benzinării.

Cât costă benzina în București, joi, 16 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 de lei/l, preț neschimbat de sâmbătă, și se găsește la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A. În alte stații ale companiei, carburantul ajunge la 8,64 de lei/l. La Petrom, șoferii găsesc benzina standard la 8,62 de lei/l, preț menținut din 26 iunie. Același tarif este afișat în numeroase stații din toate sectoarele Capitalei. Lukoil vinde benzina cu 8,63 de lei/l, fără nicio modificare față de ziua precedentă.

În stațiile MOL, cel mai mic preț este de 8,66 de lei/l, iar în funcție de adresă carburantul poate costa 8,67 sau 8,68 de lei/l. Rompetrol păstrează prețul de 8,67 de lei/l stabilit miercuri, după o majorare de 0,03 lei față de tariful anterior, de 8,64 de lei/l. În cele mai multe dintre stațiile companiei, benzina costă 8,68 de lei/l. La OMV, benzina standard se comercializează cu 8,68 de lei/l, preț rămas neschimbat.

Raportat la cele cinci mari orașe analizate, cea mai ieftină benzină standard costă joi 8,59 de lei/l și se găsește în București, Cluj-Napoca și Timișoara. În Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 8,62 de lei/l.

Cât costă motorina în București, joi, 16 iulie 2026

Cea mai ieftină motorină standard din București costă 9,34 de lei/l, preț constant de sâmbătă, și se găsește la Socar, pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A. În alte stații Socar din Capitală, motorina poate costa 9,39 sau 9,44 de lei/l, în funcție de zonă. Petrom comercializează motorina standard cu 9,39 de lei/l, același preț menținut de vineri.

La MOL, cel mai mic tarif este de 9,43 de lei/l. În funcție de benzinărie, motorina companiei poate ajunge la 9,44, 9,45 sau 9,46 de lei/l. Rompetrol păstrează prețul de 9,44 de lei/l stabilit miercuri, după scumpirea cu 0,03 lei față de tariful anterior, de 9,41 de lei/l. În celelalte stații, carburantul costă 9,45 de lei/l. OMV și Lukoil vând motorina standard cu 9,45 de lei/l, fără schimbări față de ziua precedentă.

Raportat la orașele analizate, cea mai ieftină motorină este în continuare în București, unde costă 9,34 de lei/l. În Timișoara, motorina se găsește la un preț minim de 9,36 de lei/l. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic tarif este de 9,39 de lei/l.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și ora actualizării. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care operatorii pot modifica prețurile de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 16 iulie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard costă joi 8,58 de lei/l, preț neschimbat de sâmbătă. Carburantul se găsește la stația PartenerRompetrol din Arad, situată pe strada Zimbrului, nr. 101B. În cazul motorinei, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/l, de asemenea neschimbat de sâmbătă, și este afișat de o stație Gazprom.