Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți

Cea mai ieftină benzină standard din țară se găsește sâmbătă, 20 iunie 2026, la prețul de 8,27 de lei/l, cu 0,12 lei mai ieftin față de vineri, la stațiile Petrolium din Albești, județul Mureș, și din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.



În schimb, cea mai ieftină motorină standard costă 8,32 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă, și este tot la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Cât costă benzina în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

În București, benzina standard pornește sâmbătă de la 8,47 de lei/l, cu 0,05 lei mai mult decât vineri, și se găsește la stațiile Petrom. În rest, la celelalte stații din Capitală precum OMV, Mol, Rompetrol, Lukoil etc., un litru de benzină se vinde cu 8,53 de lei.

În principalele orașe din țară, după numărul de locuitori, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei standard este sâmbătă 8,47 de lei/l, cu 0,05 lei mai mult decât ziua precedentă. În Cluj-Napoca, carburantul a rămas la fel ca ieri, la prețul de 8,39 de lei/l.

Cât costă un litru de motorină în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

În schimb, cea mai ieftină motorină standard din București costă sâmbătă 9,03 lei/l, tot cu 0,05 lei/l mai mult decât vineri, și se găsește la stațiile Petrom.

OMV, Rompetrol, MOL sau Socar vinde motorina standard cu 9,09 lei/l, de asemenea, un cost care a crescut cu 0,05 lei/l. Lukoil menține prețul carburantului de vineri și îl vinde cu 9,04 lei.

Foto: Peco-online.ro.

Raportat la celelalte orașe analizate, motorina are un preț minim de 8,99 de lei/l la Cluj-Napoca, cu 0,03 lei mai mult față de vineri, iar în Timișoara, Iași și Constanța prețul minim este 9,03 lei/l la fel ca în București, o creștere cu 0,05 lei față de ziua precedentă.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.









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