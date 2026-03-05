Avem o creștere, în medie, până astăzi, de 25 de bani la litrul de motorină, comparativ cu Italia, unde creșterea este de aproximativ 60 de bani, și Germania, unde motorina s-a scumpit cu un leu”, a declarat, joi, Ivan, adăugând că prețurile de la noi sunt şi de „patru-cinci ori mai mici” faţă de cele înregistrate în alte ţări europene, precum Italia sau Germania.

Bogdan Ivan vorbește de rute alternative și stocuri sigure

Potrivit acestuia, România beneficiază de rute alternative de aprovizionare, ceea ce îi conferă o „flexibilitate” importantă în gestionarea stocurilor de combustibil pentru următoarele cinci luni.

Ministrul a explicat că doar aproximativ 7% din importurile de petrol rafinat ale României depind de Strâmtoarea Ormuz, o zonă afectată de tensiunile geopolitice.

„Suntem într-o situație în care am preîntâmpinat aceste lucruri”, a precizat Ivan, subliniind că măsurile luate din 2023, după criza Lukoil din octombrie, au consolidat capacitatea României de a gestiona astfel de situații.

Ministrul Energiei: România, una din cele mai mici scumpiri la carburanți din UE

Bogdan Ivan a afirmat că, datorită acțiunilor guvernamentale, România înregistrează „una dintre cele mai mici creșteri de prețuri la carburanți dintre statele membre ale Uniunii Europene”.

Totodată, el a menționat că impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței locale de combustibili este mai redus decât în Germania, Italia sau Spania.

„Lucrăm la extinderea contractelor comerciale vechi, la scenarii prin care să repornim facilități de rafinare pe teritoriul României și să creștem importurile de petrol din Azerbaidjan și Kazahstan”, a detaliat ministrul.

Bogdan Ivan: Pragul psihologic de 10 lei/l este încă departe de a fi atins

În ceea ce privește o eventuală reducere a accizelor pentru combustibili, Bogdan Ivan a precizat că decizia aparține Ministerului Finanțelor, dar că există discuții în cadrul coaliției de guvernare.

„Scopul nostru este foarte clar: să protejăm pe cât mai mult posibil populația. Pragul psihologic de 10 lei pe litru este încă departe de a fi atins”, a spus Ivan, adăugând că Guvernul ia în considerare mai multe scenarii pentru stabilizarea prețurilor.

În încheiere, ministrul a dat asigurări că România dispune de suficiente resurse interne și depozite pentru a menține stabilitatea aprovizionării cu combustibili.

„Avem suficiente resurse interne, avem suficiente depozite, cumpărăm în continuare la aceste prețuri foarte mari pentru a ne asigura capacitățile de depozitare și combustibili în piață, fără să existe motive de panică”, a concluzionat Ivan.

Ilie Bolojan și Bogdan Ivan admit că prețul carburanților poate ajunge la 10 lei/l

Premierul Ilie Bolojan admite că prețul benzinei și motorinei ar putea crește în România, după războiul din Orientul Mijlociu, dar pe fond „emoțional”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revenit marți asupra declarației făcute cu o zi în urmă și a admis că prețul benzinei poate urca la 10 lei, din cauza războiului declanșat de Israel și SUA în Iran.

„Dacă barilul de petrol va depăși 110-120 de dolari, putem să ajungem și la acel prag psihologic de 10 lei. Nu îmi doresc să ajungem acolo, facem tot ce ține de noi ca să absorbim acest șoc, dar nu putem să controlăm piața mondială de carburanți”, a spus marți Bogdan Ivan.

Luni, tot Bogdan Ivan spunea că zvonurile despre o creștere semnificativă a prețurilor la combustibil, care să tindă spre 10 lei, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, sunt nefondate și califica aceste afirmații drept „minciuni sfruntate”.

Potrivit acestuia, statul român este pregătit să gestioneze situația, având suficiente rezerve pentru cel puțin 90 de zile.

Afirmația că prețurile carburanților în România ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, dacă prețul barilului de țiței se stabilizează între 90 și 100 de dolari, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, a fost făcută de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027, în România

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vedeta a murit în urmă cu scurt timp într-un accident, iar tatăl ei s-a sinucis imediat ce a aflat vestea cutremurătoare! Primele informații sunt pur și simplu greu de citit!
Viva.ro
Vedeta a murit în urmă cu scurt timp într-un accident, iar tatăl ei s-a sinucis imediat ce a aflat vestea cutremurătoare! Primele informații sunt pur și simplu greu de citit!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Elle.ro
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
gsp
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.RO
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Libertateapentrufemei.ro
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România
Tvmania.ro
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România

Alte știri

Cum au scăpat 6 români din Dubai, speriați de dronele iraniene: „Am fugit fără să știm dacă vom mai ajunge acasă”
Știri România 16:03
Cum au scăpat 6 români din Dubai, speriați de dronele iraniene: „Am fugit fără să știm dacă vom mai ajunge acasă”
Prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027, în România
Știri România 15:43
Prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027, în România
Parteneri
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Adevarul.ro
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de motorină în Transnistria. Tranzacția, investigată de ANAF
Fanatik.ro
Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de motorină în Transnistria. Tranzacția, investigată de ANAF
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Financiarul.ro
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Superliga.ro (P)
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
Parteneri
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Elle.ro
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Chef Orlando Zaharia a obținut astfel prima victorie la amuletă din acest sezon „Chefi la cuțite”. Cine i-a pus în dificultate pe jurați
Stiri Mondene 16:11
Chef Orlando Zaharia a obținut astfel prima victorie la amuletă din acest sezon „Chefi la cuțite”. Cine i-a pus în dificultate pe jurați
Când intră actorul Bob Rădulescu în politică. Inspirat de rolul din „Acel martie”: „Experiență am”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:04
Când intră actorul Bob Rădulescu în politică. Inspirat de rolul din „Acel martie”: „Experiență am”
Parteneri
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
TVMania.ro
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
ObservatorNews.ro
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.ro
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Mediafax.ro
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
Wowbiz.ro
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață
KanalD.ro
Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață

Politic

Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 15:46
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
Politică 14:25
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Am discutat acum câteva zile!” Când revine pe bancă. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Am discutat acum câteva zile!” Când revine pe bancă. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului