„Avem o creștere, în medie, până astăzi, de 25 de bani la litrul de motorină, comparativ cu Italia, unde creșterea este de aproximativ 60 de bani, și Germania, unde motorina s-a scumpit cu un leu”, a declarat, joi, Ivan, adăugând că prețurile de la noi sunt şi de „patru-cinci ori mai mici” faţă de cele înregistrate în alte ţări europene, precum Italia sau Germania.

Bogdan Ivan vorbește de rute alternative și stocuri sigure

Potrivit acestuia, România beneficiază de rute alternative de aprovizionare, ceea ce îi conferă o „flexibilitate” importantă în gestionarea stocurilor de combustibil pentru următoarele cinci luni.

Ministrul a explicat că doar aproximativ 7% din importurile de petrol rafinat ale României depind de Strâmtoarea Ormuz, o zonă afectată de tensiunile geopolitice.

„Suntem într-o situație în care am preîntâmpinat aceste lucruri”, a precizat Ivan, subliniind că măsurile luate din 2023, după criza Lukoil din octombrie, au consolidat capacitatea României de a gestiona astfel de situații.

Ministrul Energiei: România, una din cele mai mici scumpiri la carburanți din UE

Bogdan Ivan a afirmat că, datorită acțiunilor guvernamentale, România înregistrează „una dintre cele mai mici creșteri de prețuri la carburanți dintre statele membre ale Uniunii Europene”.

Totodată, el a menționat că impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței locale de combustibili este mai redus decât în Germania, Italia sau Spania.

„Lucrăm la extinderea contractelor comerciale vechi, la scenarii prin care să repornim facilități de rafinare pe teritoriul României și să creștem importurile de petrol din Azerbaidjan și Kazahstan”, a detaliat ministrul.

Bogdan Ivan: Pragul psihologic de 10 lei/l este încă departe de a fi atins

În ceea ce privește o eventuală reducere a accizelor pentru combustibili, Bogdan Ivan a precizat că decizia aparține Ministerului Finanțelor, dar că există discuții în cadrul coaliției de guvernare.

„Scopul nostru este foarte clar: să protejăm pe cât mai mult posibil populația. Pragul psihologic de 10 lei pe litru este încă departe de a fi atins”, a spus Ivan, adăugând că Guvernul ia în considerare mai multe scenarii pentru stabilizarea prețurilor.

În încheiere, ministrul a dat asigurări că România dispune de suficiente resurse interne și depozite pentru a menține stabilitatea aprovizionării cu combustibili.

„Avem suficiente resurse interne, avem suficiente depozite, cumpărăm în continuare la aceste prețuri foarte mari pentru a ne asigura capacitățile de depozitare și combustibili în piață, fără să existe motive de panică”, a concluzionat Ivan.

Ilie Bolojan și Bogdan Ivan admit că prețul carburanților poate ajunge la 10 lei/l

Premierul Ilie Bolojan admite că prețul benzinei și motorinei ar putea crește în România, după războiul din Orientul Mijlociu, dar pe fond „emoțional”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revenit marți asupra declarației făcute cu o zi în urmă și a admis că prețul benzinei poate urca la 10 lei, din cauza războiului declanșat de Israel și SUA în Iran.

„Dacă barilul de petrol va depăși 110-120 de dolari, putem să ajungem și la acel prag psihologic de 10 lei. Nu îmi doresc să ajungem acolo, facem tot ce ține de noi ca să absorbim acest șoc, dar nu putem să controlăm piața mondială de carburanți”, a spus marți Bogdan Ivan.

Luni, tot Bogdan Ivan spunea că zvonurile despre o creștere semnificativă a prețurilor la combustibil, care să tindă spre 10 lei, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, sunt nefondate și califica aceste afirmații drept „minciuni sfruntate”.

Potrivit acestuia, statul român este pregătit să gestioneze situația, având suficiente rezerve pentru cel puțin 90 de zile.

Afirmația că prețurile carburanților în România ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, dacă prețul barilului de țiței se stabilizează între 90 și 100 de dolari, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, a fost făcută de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

