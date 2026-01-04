Aplicația Monitorul Prețurilor, care permite consumatorilor să compare rapid tarifele practicate de benzinării, a fost lansată inițial în 2016, pentru București și Ilfov, iar din 2019 a fost extinsă la nivel național.

Scopul principal al acestui instrument este stimularea concurenței între distribuitorii de carburanți, dar și oferirea posibilității consumatorilor de a alege combustibilul cu cel mai bun raport calitate-preț.

În cadrul proiectului Monitorul Prețurilor, Consiliul Concurenței a creat o bază de date care include informații despre principalele companii care comercializează carburanți, localizarea geografică a benzinăriilor, tipurile de combustibili disponibili – benzină, motorină și GPL – precum și prețurile afișate la pompă.

Portalul Monitorul Prețurilor și aplicațiile sale mobile funcționează la nivel național pentru a asigura transparența prețurilor carburanților vânduți în România, incluzând benzină standard și premium, motorină standard și premium, precum și GPL.

Totodată, aplicația permite identificarea stațiilor de alimentare care oferă și posibilitatea de încărcare electrică.

În plus, Monitorul Prețurilor furnizează informații despre serviciile disponibile în stațiile de alimentare și permite filtrarea acestora în funcție de cele mai importante facilități oferite.