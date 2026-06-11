Benzina s-a ieftinit joi cu până la 20 de bani/litru comparativ cu ziua precedentă, iar motorina – cu până la 10 bani. Astfel, benzina se vinde azi cu minimul de 8,88 de lei/l, iar motorina – cu 8,99 de lei/l, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

În toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina și motorina se găsesc la prețul minim din Capitală.

Cât costă benzina în București, joi, 11 iunie 2026

Foto: Libertatea

În București, benzina standard pornește joi de la 8,88 de lei/l, comparativ cu 9,08 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,20 de lei), și se găsește la stațiile Rompetrol.

Și Petrom a scăzut azi prețul carburantului, la 9,12 lei/l, față de 9,22 de lei/l cât era în ziua precedentă (o diferență de 0,10 lei).

La stațiile OMV, benzina se vinde cu același preț de ieri, respectiv 9,28 de lei/l.

Și Socar a menținut costul carburantului și îl vinde joi, 11 iunie, cu 9,28 de lei, ca în ziua precedentă.

De asemenea, Lukoil menține prețul de marți și vinde benzina tot cu 9,68 de lei/l.

Stațiile MOL nu au afișat niciun preț la benzină joi dimineață, pentru a doua zi consecutiv.

Raportat pe orașe, benzina se vinde joi, 11 iunie 2026, cu 8,88 de lei/l, față de 9,08 lei/l, prețul de ieri (o diferență de 0,20 de lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Cât costă motorina în București, joi, 11 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard se găsește în București, joi, 11 iunie 2026, la prețul de 8,99 de lei/l, comparativ cu 9,09 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,10 lei), și se găsește la stațiile Rompetrol.

Petrom vine motorina standard la 9,18 lei/l, față de 9,23 de lei/l cât era ieri (diferență de 0,05 lei/l).

OMV a menținut prețul carburantului din ziua precedentă și îl vinde azi tot cu 9,29 de lei/l.

De asemenea, motorina are același preț de ieri și la stațiile Socar care o vând joi, 11 iunie, cu 9,29 de lei/l.

Și Lukoil menține costul din ziua precedentă și vinde carburantul cu 9,59 de lei/l.

Stațiile MOL nu au afișat niciun preț la motorină joi dimineață.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește joi, 11 iunie 2026, la prețul de 8,99 de lei/l, comparativ cu 9,09 lei/l cât era în ziua precedentă (o diferență de 0,10 lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 11 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este joi, 11 iunie 2026, la prețul de 8,63 de lei/l, comparativ cu 8,90 de lei cât era ieri (o diferență de 0,27 ed lei), și se găsește la stația RST, din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard costă azi cât benzina, 8,63 de lei, dar mai mult decât în ziua precedentă când era 8,61 de lei/l (o creștere de 0,02 lei), și poate fi cumpărată de la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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