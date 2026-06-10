Benzina s-a ieftinit miercuri cu până la 25 de bani/litru comparativ cu ziua precedentă, la fel ca și motorina. Astfel, benzina se vinde azi cu minimul de 9,08 lei/l, iar motorina cu 9,09 lei/l, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

În toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina și motorina se găsesc la prețul minim din Capitală.

Cât costă benzina în București, miercuri, 10 iunie 2026

În București, benzina standard pornește miercuri de la 9,08 lei/l, față de 9,33 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,25 lei), și se găsește la stațiile Rompetrol.

Și Petrom a scăzut azi prețul carburantului, la 9,22 lei/l, de la 9,42 lei/l în ziua precedentă (o diferență de 0,20 lei).

La stațiile OMV, benzina s-a ieftinit și a ajuns la 9,28 lei/l, comparativ cu 9,48 cât costa cu o zi în urmă (o diferență de 0,20 lei).

Și Socar a scăzut prețul, astfel că benzina se vinde miercuri, 10 iunie, cu 9,28 lei, de la 9,44 lei/l, prețul din ziua precedentă (0,16 lei).

În schimb, Lukoil menține prețul de ieri și vinde carburantul cu 9,68 lei/l.

Stațiile Mol nu au afișat niciun preț la benzină miercuri dimineață.

Raportat pe orașe, benzina se vinde miercuri, 10 iunie 2026, cu 9,08 de lei/l, față de 9,33 lei/l cât era în ziua precedentă (o diferență de 0,25 lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța.

Cât costă motorina în București, miercuri, 10 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard se găsește în București, miercuri, 10 iunie 2026, la prețul de 9,09 lei/l, față de 9,34 lei/l, cât era ieri (o diferență de 0,25 lei), și se găsește la stațiile Rompetrol.

Petrom vine motorina standard la 9,23 lei/l, comparativ cu 9,38 lei/l, costul din ziua precedentă (o diferență de 0,15 lei/l).

Și OMV a scăzut prețul carburantului și îl vinde azi cu 9,29 lei/l, față de 9,44 cât era marți ( o diferență de 0,15 lei).

De asemenea, motorina s-a ieftinit și la stațiile Socar care o vând miercuri, 10 iunie, cu 9,29 lei/l, comparativ cu 9,39 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,10 lei).

Lukoil menține costul de din ziua precedentă și vinde carburantul cu 9,59 lei/l.

Stațiile Mol nu au afișat niciun preț la motorină miercuri dimineață.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește miercuri, 10 iunie 2026, la prețul de 9,09 lei/l, față de 9,34 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,25 lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 10 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este miercuri, 10 iunie 2026, la prețul de 8,90 lei, același cost din ziua precedentă, și se găsește la stația CellyRo, din Pitești, județul Argeș.

Cea mai ieftină motorină standard costă azi 8,61 lei/l, la fel ca ieri, și poate fi cumpărată de la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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