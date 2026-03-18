Producția de benzină și motorină din România acoperă doar o treime din necesar

România este unul dintre puținii producători de petrol din regiune, dar producția internă acoperă doar aproximativ o treime din necesar. Restul se importă, în principal pe cale maritimă (Terminalul Midia sau Portul Constanța).

Avem trei rafinării mari care transformă țițeiul în carburant:

Petromidia (Năvodari): Cea mai mare și modernă (aprox. 5-6 mil. tone/an). Aparține Rompetrol (KMG). Petrobrazi (Ploiești): Operată de OMV Petrom, procesează în principal țițeiul extras din România. Petrotel (Ploiești): Deținută de Lukoil (afectată în prezent de contextul sancțiunilor internaționale).

Traseul logistic este următorul:

Țițeiul ajunge în rafinărie, unde este distilat și tratat;

Benzina și motorina sunt transportate prin conductele Conpet, pe cale ferată sau cu cisterne către depozitele regionale;

Din depozitele regionale ajung în benzinării.

Cum se stabilește prețul unui litru de benzină sau motorină

Dacă te întrebi de ce plătești, de exemplu, chiar și peste 10 lei pe un litru de motorină, trebuie să știi că „produsul” în sine costă mult mai puțin decât taxele aplicate acestuia.

În prezent, aproximativ 69% din prețul final reprezintă taxe către stat.

De altfel, prețul unui litru de benzină sau motorină se stabilește în felul următor:

Costul materiei prime: 22% (prețul țițeiului la bursă + costul de extracție/import);

Costuri de Rafinare & Logistică: 12,5% (salarii, energie, transport, întreținerea instalațiilor);

Bicomponentă: 5,5% (mixul ecologic obligatoriu);

Accize (Taxă Fixă): 35-37% (sumă fixă impusă de stat per 1.000 litri);

TVA: 17% (Se aplică la final, peste prețul produsului plus acciză);

Marja Comercială: 7% (transport, profitul net al benzinăriei din care plătesc curent, angajați etc.).

Cum se stabilesc prețurile zilnice la benzină și motorină

Multe persoane cred că benzinăriile scumpesc carburantul imediat ce crește barilul de petrol (Brent). În realitate, mecanismul este mai specific și ține cont de trei mari criterii:

Cotațiile Platts: Prețul la pompă nu urmărește direct barilul de petrol brut, ci cotațiile Platts (prețul de referință pentru produsele deja rafinate în zona Mediteranei). Dacă în regiune există o lipsă de motorină (ex: rafinării în revizie), prețul crește chiar dacă petrolul brut stagnează.

Decalajul de timp: De obicei, variațiile de pe piața internațională se simt la pompă cu o întârziere de 3-7 zile.

Cursul Valutar: Deoarece petrolul se tranzacționează în USD, orice devalorizare a leului față de dolar scumpește automat plinul făcut de români.

De ce prețul nu scade brusc când petrolul se ieftinește?

Din cauza efectului de bază fiscal. Deoarece accizele sunt o sumă fixă (lei/litru), ele acționează ca o „podea” sub care prețul nu poate coborî, indiferent cât de ieftin ar fi petrolul. Chiar dacă țițeiul ar fi gratis, taxele tot ar menține prețul la peste 4-5 lei/litru.

Prețurile din martie 2026, care au crescut foarte mult în ultimele zile, sunt sub presiune din cauza intrării în revizie a rafinăriei Petromidia, ceea ce forțează companiile să importe carburant finit (mai scump) pentru a acoperi cererea internă, menținând pragul de peste 8,80 lei/litru pentru benzină și peste 9,30 lei/litru pentru motorină.