Medicii povestesc despre violențele din timpul protestelor

În Iran, numărul real al victimelor protestelor împotriva regimului rămâne un mister.

Mărturiile cadrelor medicale, personalului de la morgă și cimitir dezvăluie eforturi sistematice ale autorităților de a ascunde amploarea violenței, conform unui material publicat de The Guardian. Medicii și martorii oculari sugerează că numărul morților ar putea depăși 30.000, mult peste cifrele oficiale.

Începând cu 8 ianuarie, dr. Ahmadi (identitatea persoanelor a fost modificată pentru protecție n.r.), un medic dintr-un oraș mediu iranian, a început să trateze protestatari răniți în afara sistemului de sănătate controlat de stat. Tinerii răniți evitau spitalele de teamă să nu fie identificați și arestați.

„Din punct de vedere medical, rănile observate demonstrează o brutalitate fără limite”, a declarat doctorul pentru The Guardian.

Situația s-a agravat rapid. Ahmadi și o rețea de peste 80 de experți medicali din 12 provincii au raportat răni fatale cauzate de împușcături de la mică distanță și lovituri severe.

Guvernul iranian a recunoscut oficial peste 3.000 de decese. Organizația americană HRANA a verificat 6.000 de morți, iar alte 17.000 sunt încă investigate, ceea ce ar putea ridica cifra totală la 22.000. Medicii din afara țării estimează până la 33.000 sau mai mult.

Ahmadi afirmă că „decesele oficial înregistrate reprezintă sub 10% din adevăratul număr al victimelor”.

Mărturiile dezvăluie că trupurile neînsuflețite sunt transportate în camioane destinate înghețatei sau cărnii și sunt îngropate în grabă în morminte comune. La o morgă, personalul a descoperit mai multe camioane cu cadavre, mult peste capacitatea de procesare. Două dintre camioane au fost trimise în altă parte, dar nu au fost găsite în nicio unitate de medicină legală.

Un martor ocular, prezent la cimitirul Behesht-e Sakineh din Karaj, a raportat „sute de cadavre aduse în camionete mici, folosite de obicei pentru fructe și legume”. Corpuri fără saci mortuari erau adunate în grămezi, sângele fiind încă proaspăt sau uscat. „Am văzut cadavre lipite între ele, necesitând forță pentru a fi separate”, a spus martorul.

Violențe fără limite

Medicii din două orașe iraniene au raportat primirea unor cadavre care aveau răni de glonț la cap, unele purtând încă dispozitive medicale precum catetere sau tuburi endotraheale.

„Prezența acestor instrumente sugerează că indivizii au fost împușcați în timp ce erau sub îngrijire medicală activă”, a explicat Ahmadi. Fotografiile analizate de organizația Factnameh confirmă aceste suspiciuni.

Conform observațiilor rețelei de medici, autoritățile iraniene folosesc metode diverse pentru a ascunde adevărul: descurajarea prezentării la spital, eliminarea cadavrelor din sistemele legale de medicină, relocarea corpurilor dincolo de facilitățile documentate și limitarea înregistrării cauzelor de deces.

„Aceste mecanisme nu doar suprimă protestul, ci și memoria”, concluzionează Ahmadi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE