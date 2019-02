„În jur de 35 de persoane se aflau în clădire potrivit informaţiilor pe care le-am primit. Douăzeci şi unu de cadavre au fost scoase din moloz, inclusiv o persoană de origine central-asiatică”, a precizat ministrul de interne turc.

Autoritățile din Turcia au precizat că în clădirea rezidențială erau înregistrate patruzeci de apartamente,

dar ultimele trei etaje ale imobilului au fost construite ilegal. În aceeași clădirea funcționa, fără licență la intrare, un atelier de textile.

Momentul în care clădirea s-a prăbușit a fost surprins de camere.

Imediat după ce blocul s-a prăbușit, locul arată ca după un bombardament. Sute de echipe de salvare au mobilizate în zonă și au folosit câini de salvare, special antrenați pentru a găsi persoanele aflate sub dărâmături.

TURKEY: Emergency workers in Istanbul use dogs to find people trapped in a collapsed building pic.twitter.com/HDZQ4AkEk6

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 7 februarie 2019