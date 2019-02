Oficial, în clădire erau înregistrate 43 de persoane care locuiau în 14 apartamente, a declarat guvernatorul oraşului Istanbul, Ali Yerlikay, însă nu se cunoaşte numărul exact al oamenilor prinşi înăuntru, relatează BBC.

Blocul s-a prăbușit, pur și simplu, ca un castel din cărți de joc, miercuri după amiază, în districtul Kartal din oraș.

Echipele de salvare folosesc câinii de salvare, special antrenați pentru găsirea persoanelor aflate sub dărâmături.

Nu este cunoscută deocamdată cauza prăbușirii, dar guvernatorul regiunii a spus că trei etaje fuseseră adăugate ilegal.

Sursa imaginilor: Twitter

TURKEY: Emergency workers in Istanbul use dogs to find people trapped in a collapsed building pic.twitter.com/HDZQ4AkEk6

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 7 februarie 2019