Cele trei secţii operative din cadrul Parchetului General au realizat în acest an 4 rechizitorii în medie pe lună, iar alte peste 860 de dosare au fost clasate, conform datelor obţinute de sursa citată.

Secţia de urmărire penală şi criminalistică: 27 de rechizitorii

De la începutul anului şi până pe 24.08.2021 au fost înregistrate 281 de dosare.

În aceeași perioadă, 118 dosare au fost soluționate prin netrimitere în judecată și 32 de dosare au fost soluționate prin trimitere în judecată (27 rechizitorii și 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției).

La data de 24 august 2021 erau în lucru 271 de dosare, cel mai vechi fiind înregistrat în anul 2012.

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție: Aproape 1.300 de dosare

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a trimis în judecată, de la începutul anului și până pe 23 august, un singur dosar și a clasat 736.

În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 1.290 de dosare.

La data de 23 august 2021 erau în lucru 6.465 de dosare dintre care 71 mai vechi de 5 ani.

De la înființarea sa din 2018, SIIJ a trimis în judecată 5 dosare, inclusiv pe cel din 2021.

Secția parchetelor militare: Niciun dosar trimis în judecată

În cadrul Secției parchetelor militare, în perioada 01.01.2021 – 26.08.2021, au fost înregistrate 17 dosare penale.

În această perioadă au fost dispuse 9 soluții de clasare și nu a fost finalizat niciun dosar cu soluții de trimitere în judecată.

La data de 26.08.2021 erau în lucru 26 de dosare cel mai vechi fiind înregistrat în anul 2014, dosar ce privește mineriada din 13-15 iunie 1990.

La Secția Parchetelor Militare se află dosarele Revoluției și Mineriadei din 13-15 iunie 1990. În mai 2021, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, vineri, ca dosarul Revoluției, în care sunt vizați Ion Iliescu, Gelu Voican și Rus Iosif, să se întoarcă la Parchetul Militar. De asemenea, la sfârşitul anului trecut, dosarul Mineriadei din iunie 1990 a fost întors la Parchetul Militar pentru refacerea anchetei.

„Pentru injustiția asta nefuncțională aservită ne luptăm de 29 de ani, au rămas urmași, dar acest dosar istoric arată clar că noi cu sânge am câștigat libertatea. Ce rost mai am eu față de societate, când nu am parte de acest proces echitabil? Bataie de joc”, spunea atunci Marin Stoica, care în iunie 1990 a fost bătut cu sălbăticie, până a intrat în comă.

