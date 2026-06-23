Operatorii aerieni își refac mai întâi profiturile

Analiștii din industrie prognozează că economiile generate de reducerea costurilor cu combustibilul vor fi utilizate în special pentru a compensa pierderile financiare cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu. Abia ulterior ar putea apărea ajustări ale tarifelor pentru pasageri.

Un exemplu relevant este piața americană, unde, în ciuda majorării prețurilor biletelor și a taxelor pentru bagaje în ultimele luni, veniturile suplimentare nu au reușit să acopere complet creșterea cheltuielilor cu combustibilul.

Prețul pe galon al combustibilului de aviație a scăzut în Statele Unite de la 4,88 dolari în aprilie 2026 la 2,85 dolari pe 17 iunie 2026. Această scădere ar putea reduce cu peste 40 de miliarde de dolari costurile anuale de combustibil pentru industria aeronautică americană.

Cât au recuperat companiile aeriene din banii pe combustibil

Datele din industrie relevă că, între lunile ianuarie și mai 2026, prețul combustibilului a crescut de trei ori mai rapid decât tarifele aeriene.

Conform estimărilor Deutsche Bank, operatorii aerieni americani au reușit să recupereze doar 60 de cenți din fiecare dolar suplimentar cheltuit pe combustibil prin majorarea prețurilor la bilete.

Unele companii au întâmpinat dificultăți și mai mari. Alaska Air a compensat doar o treime din costurile crescute ale combustibilului, iar Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au recuperat între 40% și 50%.

Directorul general al United Airlines, Scott Kirby, a declarat că operatorul este aproape de a acoperi integral costurile adiționale și speră să atingă acest obiectiv până la sfârșitul anului.

Diferite piețe, efecte diferite

În Europa, impactul prețurilor mai mici ale combustibilului va varia. Zborurile lung-curier ar putea beneficia de reduceri de tarife, deoarece costurile mai mici ale combustibilului sunt mai ușor de transferat către pasageri.

Însă, pentru zborurile scurte, prețurile biletelor ar putea rămâne ridicate, în special dacă cererea pentru astfel de călătorii rămâne puternică.

În Asia, concurența intensă limitează capacitatea companiilor aeriene de a menține tarifele ridicate, dar anumiți operatori, cum ar fi cei din Hong Kong și Orientul Mijlociu, sunt mai bine poziționați pentru a profita de această situație favorabilă.

Capacitatea limitată frânează posibile ieftiniri

Un alt factor important care influențează prețurile biletelor este capacitatea limitată a industriei.

Livrările întârziate de aeronave, restricțiile din aeroporturi și dificultățile financiare ale companiilor low-cost reduc semnificativ riscul unui război al prețurilor.

În Statele Unite, de exemplu, numărul locurilor disponibile pe zborurile interne este prevăzut să crească cu doar 0,4% în cel de-al treilea trimestru al anului 2026, un ritm mult sub așteptările anterioare escaladării tensiunilor geopolitice.

Perspective pentru pasageri

Pentru călători, realitatea este clară: prețurile biletelor de avion nu vor scădea imediat, chiar dacă prețurile combustibilului scad.

Evoluția prețurilor biletelor va depinde mai degrabă de cererea pentru călătorii și de strategia companiilor aeriene de a menține tarifele actuale.

În prezent, biletele pentru zborurile interne din SUA, rezervate cu o săptămână înainte de plecare, sunt cu 34% mai scumpe decât în aceeași perioadă a anului 2025.

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