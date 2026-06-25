Crimeea, sub presiunea atacurilor ucrainene

După 12 ani de la anexarea ilegală a Crimeei, ucrainenii își recâștigă speranța de a vedea peninsula din nou sub controlul Kievului.

„Crimeea este bel și bine asediată de Ucraina”, a declarat istoricul militar Torsten Heinrich, pentru sursa citată mai sus.

În ultimele săptămâni, Ucraina a dezvoltat o nouă strategie în Crimeea. Armata ucraineană a creat dificultăți majore pentru forțele de ocupație prin atacuri asupra infrastructurii critice, cum ar fi distrugerea portului Kerch și a căilor de transport. Lipsa combustibilului și penele de curent, care lasă mii de gospodării fără apă, au devenit o realitate cotidiană.

Cine sunt agenții din grupul misterios Atesh

Pe lângă atacurile cu drone, o nouă amenințare ridică nivelul de anxietate în rândul autorităților ruse. Este vorba de grupul clandestin Atesh, format din aproximativ 2.000 de agenți.

Organizația, al cărei nume înseamnă „foc” în limba turcă, are o misiune clară: eliminarea prezenței rusești din Crimeea.

Începând din septembrie 2022, membrii Atesh desfășoară operațiuni de sabotaj, incendiază depozite de combustibil și furnizează informații strategice armatei ucrainene. Printre tacticile lor se numără metode neobișnuite, cum ar fi sabotarea vehiculelor rusești prin turnarea de ouă crude în rezervoarele de motorină.

Organizația susține că până și militari ruși au aderat la cauză, iar 4.000 de soldați ruși ar fi urmat cursuri online de sabotaj oferite de Atesh.

Noua forță de gherilă a cerut evacuarea civililor din Crimeea

Într-un gest recent, Atesh a cerut tuturor civililor din Crimeea să părăsească zona cât mai repede posibil.

„Situația nu se va îmbunătăți aici până când rușii nu vor înceta să folosească peninsula ca platformă de atac asupra teritoriilor ucrainene libere”, a transmis grupul printr-un comunicat publicat pe canalele sale de comunicare.

În același timp, Atesh și-a intensificat campania de recrutare, distribuind pliante cu mesaje de mobilizare și coduri QR care redirecționează către instrucțiuni detaliate pentru fabricarea de dispozitive Molotov.

Grupul misterios Atesh pune presiune pe Rusia

Potrivit mai multor surse citate de portalul ceh de știri Blick, aproape toate depozitele de combustibil din Crimeea au fost distruse, ceea ce forțează Rusia să își aprovizioneze trupele prin rute terestre și maritime.

Această dependență sporită transformă convoaiele rutiere și feroviare în ținte vulnerabile pentru atacuri. De altfel, săptămâna trecută, Atesh și-a asumat responsabilitatea pentru un atac asupra unui tren-cisternă în apropiere de Sankt Petersburg.

Experții sunt de părere că grupul Atesh ar putea

Analiștii militari consideră că acțiunile coordonate ale forțelor armate ucrainene și ale rețelelor de rezistență ar putea slăbi considerabil controlul rusesc asupra peninsulei.

Fostul comandant al forțelor americane din Europa, Ben Hodges, a declarat pentru publicația „Ukrainska Pravda” că „Ucraina ar putea transforma Crimeea într-o bază militară imposibil de folosit pentru Rusia, forțând retragerea acesteia”.

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