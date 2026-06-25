Printre invitați s-au numărat autori celebri precum laureatul Nobel Jon Fosse, Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Eric-Emmanuel Schmitt, Colum McCann și Julia Navarro, dar și scriitori publicați de editura Vaticanului, cum ar fi Adrien Candiard și Paolo Malaguti. Întâlnirea a fost un prilej de reflecție asupra importanței scrisului și a cărților ca expresii profunde ale umanității.

Mesajul Papei despre puterea cuvântului scris

În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a subliniat rolul esențial al scrisului în descoperirea adevărului și în promovarea dialogului. „Scrierea – așa cum o practicați voi – este un act de adevăr, de dezvăluire. Scrierea spune cine suntem, în ce credem și ce sperăm, lumea spre care tindem, viitorul pe care îl visăm”, a declarat Suveranul Pontif. El a adăugat că adevărul nu este „un teritoriu de apărat, ci un bun de împărtășit”, subliniind că „nu suntem niciodată stăpânii adevărului; dimpotrivă, el este cel care ne cucerește”.

Papa a evidențiat și legătura profundă dintre scris și umanitate, definind această activitate drept „un gest de umanitate” care are o puternică valoare formativă, conform principiilor promovate și de Papa Francisc. De asemenea, el a remarcat capacitatea scrisului de a trezi empatia prin lectură: „A scrie activează în noi o atracție pentru adevăr, deoarece noi înșine suntem fascinați de el”.

Legătura scrisului cu divinitatea

Într-un moment de profundă reflecție, Papa Leon al XIV-lea a vorbit despre dimensiunea spirituală a scrisului: „A scrie are legătură cu Dumnezeu. Poate părea îndrăzneț să spunem acest lucru, dar mai mulți teologi au reflectat și au scris despre armonia dintre forma scrierii și revelația Dumnezeului biblic”. Citându-l pe cardinalul Timothy Radcliffe, Papa a subliniat că „orice încercare de a găsi răspunsuri la întrebările fundamentale ale vieții noastre – cum să iubim, cum să fim drepți, cum să fim liberi, cum să facem față suferinței și morții – ne ajută să-L înțelegem pe Cristos, Cel care este cel mai uman dintre toți”.

Mesajul lui Mircea Cărtărescu după întâlnirea cu Papa

Printre scriitorii prezenți la eveniment s-a aflat și Mircea Cărtărescu, care a împărtășit pe rețelele de socializare emoțiile trăite în urma întâlnirii cu Papa. „Un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulțumesc Sanctității Sale Papa Leo XIV pentru marea Sa bunăvoință”, a scris scriitorul român într-o postare pe Facebook, în noaptea de miercuri spre joi.

Evenimentul de la Vatican a fost un omagiu adus literaturii și scriitorilor care, prin operele lor, contribuie la înțelegerea mai profundă a lumii și a sensului existenței. Centenarul Libreria Editrice Vaticana rămâne un moment de referință în celebrarea rolului cărților și al scrisului în societate.

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