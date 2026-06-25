Potrivit celor afirmate de Anca Serea, căsnicia ei cu Adi Sînă funcționează perfect și, mai mult decât atât, în această perioadă ei se pregătesc se plece împreună în vacanță.

„De astăzi dimineață, dragilor, tot îmi țârâie telefonul, mă bâzâie… Nu știu de ce… Adică știu de ce… Dar dintr-un motiv absolut aberant pe care nu vreau să-l dezbat încă aici”, a spus Anca Serea pe Instagram, la story.

Fanii au crezut că Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit deoarece artistul și fosta prezentatoare TV nu s-au mai postat împreună pe rețelele de socializare, însă recent soția cântărețului a apărut pe Instagram alături de copiii ei, chiar în casa în care locuiește.

„Cu șase copii în casă, curățenia este o provocare zilnică. Șterg masa și apar alte firimituri. Spăl geamurile și imediat sunt pline de amprente”, a scris vedeta pe Instagram.

După cum afirma în urmă cu doar câțiva ani, ea și Adi Sînă locuiesc într-o vilă de lux care are șapte dormitoare și șapte băi.

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„Ne-am apucat să cumpărăm o casă în complexul în care stăm. Noi am rămas în același complex, într-o casă mai mare care are 7 dormitoare, 7 băi, un living, un dining, o bucătărie, un birou, un dressing. Am vândut cealaltă casă acum câteva zile și am cumpărat-o pe asta în care locuim. E o casă aproape dublă ca și dimensiuni.

Nu este vorba despre un lux sau o fiță, am achiziționat casa ca investiție pentru viitor, pentru că în complexul acesta în care stăm sunt foarte mulți expați, este școala copiilor noștri, ei merg practic pe jos sau cu mașina facem 2 minute. Sunt multe beneficii. Este o casă pentru care am muncit și încă o să mai muncim foarte mulți ani, probabil, pe parcursul întregii noastre vieți.

Casa în care locuim este o casă foarte costisitoare, foarte obositoare fizic. Obosesc, uiți ceva sus să te întorci jos, masa de călcat e la etaj, chestii din astea tehnice, nu e vreo plăcere. Și costurile de întreținere sunt mult mai mari. El și-a dorit foarte mult, a fost strict decizia lui Adi. Și într-o căsnicie e clar că trebuie să ajungem la un drum comun”, spunea Anca Serea pentru Impact în anul 2022.

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