Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea a anunțat că prin candidatura sa, preotul a încălcat drepturile canonice ale Bisericii.

”În urma liberei alegeri a părintelui Cristian Terheș de a se implica în politică, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea face următoarele precizări:

conform Dreptului Canonic al Bisericilor Orientale, clericii „nu vor lua parte activă în partidele politice”, drept urmare, Episcopia a decis ca părintele Cristian Terheș să fie eliberat de exercițiul funcțiilor sacerdotale”, se arată într-un comunicat de presă.

Episcopia Greco-Catolică din Oradea anunță că ”se delimitează de orice afirmație cu caracter politic atât ale părintelui Cristian, cât și a oricui altcuiva.

Opțiunea politică a părintelui nu reprezintă poziția oficială a Episcopiei noastre, ea fiind rezultatul manifestării libertății personale a părintelui”.

Preotul a distribuit pe pagina sa de Facebook comunicatul Episcopiei, scriind că ”Găsiți mai jos comunicatul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, în care sunt incardinat, ca urmare a deciziei pe care am făcut-o de a candida la alegerile europarlamentare. Cum e și normal, cât timp voi fi în politică n-am să mai imi exercit public funcțiile sacerdotale. De unde voi fi am să continui să-mi slujesc semenii și țara așa cum am făcut-o și până acum”.

Preotul Chris Terheș a fost anunțat de PSD ca ocupant al poziției a patra pe listele pentru alegerile europarlamentare. El locuiește la Irvine, California și este preot la misiunea Sf. Ioan Botezătorul Orange County, Statele Unite.

Potrivit paginii sale de Facebook, este președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției, a studiat Teologia la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, jurnalism la Fullerton College și comunicare la Santiago Canyon College.

