Au cumpărat o biserică pentru a o transforma în casa visurilor

Lucy Thomas, în vârstă de 53 de ani, și soțul ei, Rhys Thomas, 45 de ani, treceau frecvent pe lângă biserica St Peters, clădire de patrimoniu de gradul I, când au observat că este scoasă la vânzare.

Anunțul indica faptul că imobilul ar fi fost deja transformat într-o casă cu cinci dormitoare, iar cei doi au presupus că lucrările fuseseră deja realizate.

La vizionare însă, au fost uimiți să descopere că imobilul era încă o biserică funcțională, care necesita o renovare completă. Cu toate acestea, au decis să o cumpere la licitație, pentru suma de 405.000 de lire sterline, adică aproximativ 470.000 de euro.

83 de cadavre, îngropate sub podea

Cuplul fusese avertizat că ar putea exista „cinci sau șase” trupuri îngropate sub podea, o practică obișnuită în trecut pentru persoane influente sau înstărite ale comunității. Lucy și Rhys au rămas însă „șocați” când, pe măsură ce podeaua era demontată, au apărut „trup după trup”, în total 83.

Lucy, mamă a cinci copii, a explicat că, din respect pentru cei decedați, au decis să nu mute rămășițele și să continue lucrările deasupra lor, montând ulterior o nouă podea, inclusiv cu încălzire prin pardoseală.

„A fost necesar să avem un arheolog prezent atunci când am început să săpăm sub podea. Mi s-a spus că, deoarece săpam la o adâncime de aproximativ 40 de centimetri, era inevitabil să găsim un trup, pentru că în trecut persoanele influente, religioase sau bogate erau îngropate în interiorul bisericilor. Nu știam acest lucru și eram destul de reticenți, dar ni s-a spus că probabil vor fi doar cinci sau șase trupuri. Când au început să sape, a devenit clar că erau mult mai multe decât ne imaginaserăm. Primele descoperiri au fost inconfortabile, dar treptat ne-am obișnuit cu procesul. Oamenii erau îngropați împreună – soți și soții, părinți cu copii – așa că am decis să îi lăsăm în locurile lor de veci și să continuăm construcția în jurul lor”, a povestit Lucy, potrivit discover.swns.com.

Familia a cumpărat biserica în 2021, imediat după pandemie

Biserica St Peters din Peterstone Wentlooge a fost fondată în anul 1142. Lucy a descris proiectul, care a durat patru ani și a fost finalizat recent, ca fiind „o luptă uriașă și o realizare extraordinară”.

Familia a cumpărat biserica în 2021, imediat după pandemia de COVID-19, aceasta fiind listată pe platforma imobiliară Rightmove.

Înainte de vizionare, cei doi au crezut că vor vedea o biserică deja transformată în locuință, însă anunțul se referea doar la existența autorizațiilor de schimbare a destinației.

„Am fost surprinși să descoperim că era încă o biserică. Iar când am intrat înăuntru, a devenit clar că lucrările nu fuseseră începute deloc, noi credeam că vizionăm o casă cu cinci dormitoare. Exista autorizație de schimbare a destinației în locuință rezidențială, dar noi nu intenționam să facem atât de multă muncă, cu atât mai puțin să transformăm complet o biserică. Darera prea târziu și ne îndrăgostiserăm complet de clădire și de farmecul ei”, a spus Lucy.

Proprietatea, cu șase dormitoare și șapte băi, e listată pe Airbnb

În primele 18 luni, lucrările au avansat foarte lent, întrucât cuplul a așteptat aprobările finale de la autoritățile locale. Rhys a recunoscut că proiectul a fost dificil și că au învățat pe parcurs: „A fost o provocare, am învățat pe măsură ce mergeam înainte. Am petrecut mult timp căutând informații online și alăturându-ne grupurilor dedicate clădirilor de patrimoniu”.

Lucy și Rhys au îndepărtat singuri podeaua veche de peste 100 de ani, iar pietrarul a refolosit-o pentru o terasă exterioară, păstrând toate gravurile și elementele originale.

Un constructor local a coordonat lucrările de conversie, care sunt centrate în jurul unei structuri de tip mezanin cu cadru mixt metal-lemn. Lucy a explicat că această soluție a permis păstrarea majorității elementelor originale ale bisericii: „Am angajat constructori pentru lucrări, pentru că noi abia știm să schimbăm un bec. Datorită structurii mezaninului, am putut lăsa biserica exact așa cum era, pereții originali nu au fost atinși. Avem și un turn cu clopote și clopotari, așa că a trebuit să reparăm clopotele și să montăm corzi noi pentru a putea suna cele opt clopote”.

Deși au păstrat toate elementele istorice, familia a adăugat dotări moderne, precum geamuri secundare, încălzire prin pardoseală, masă de snooker, pian cu coadă, bar și un jacuzzi de mari dimensiuni.

„Suntem extrem de mândri de ceea ce am realizat. Toată lumea ne-a ajutat, copiii, arhitecții, constructorii și, bineînțeles, soțul meu, Rhys, care s-a ocupat de toate finanțele și documentele. Ne-am pus sufletul în acest proiect și am face-o din nou fără să stăm pe gânduri”, a mai spus Lucy.

Biserica este acum o proprietate spectaculoasă, cu șase dormitoare și șapte băi, listată pe Airbnb.

