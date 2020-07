Lupta a doua antreprenoare din România pentru a-și salva mica editură de criza COVID-19: ”Nu ne punem problema unei renunțări”

E greu să ții pe piață o editură într-o țară în care apetența pentru lectură se află în coada clasamentului țărilor UE, lovită, în plus, de efectele noului virus? Foarte greu, răspund ele, dar nu cât să renunțe la business-ul lor.



Elena Marcu (stânga), Anca Dumitrescu și Sidonia Bogdan

Elena Marcu și Anca Dumitrescu scot pe masă un vraf mărișor de cărți. Dacă ar fi să existe un proverb al pasionaților de carte, cu siguranță ar trebui legat de relația organică a palmelor la contactul cu ele. Nimeni nu se joacă cu ele așa cum o fac ei. Anca le pipăie, le răsfoiește, le învârte cu dragoste.

“Dacă nu aș fi citit eseurile lui James Baldwin, publicate de voi, nu aș fi înțeles nimic din mișcarea de stradă din Statele Unite de acum o lună”, stârnesc discuția cu ele. Născut în Harlem, în 1924, Baldwin a devenit o voce clasică a activismului pentru drepturile omului în anii 50-60 în Statele Unite.

Nu este un autor popular în România, ca să le garanteze vânzări, și, totuși, ele i-au cumpărat drepturile de traducere pentru piața noastră de carte. Iar Baldwin e doar un exemplu pentru ceea ce scoate Black Button Books.

Cât de greu este să faci asta și, mai ales, de câți bani ai nevoie să ții în viață o editură mică?

Recomandări Fost șef FBI explică modul în care oamenii pot fi convinși să poarte măști

Anca Dumitrescu

“Declicul nostru s-a produs acum cinci ani, când am stat de vorbă, la The Power of Storytelling, în 2015, cu jurnalistul american Robert Krulwich. Mi-a zis un lucru care mi-a rămas în creier. Noi lucram la o editură și i-am mărturisit că am dori să facem puțin altfel lucrurile. El a întrebat de ce nu facem, iar eu am răspuns: nu avem bani. Iar el mi-a spus: banii nu sunt niciodată un motiv!”, se pornește Anca Dumitrescu.

Cum să pornești o editură

Era final de noiembrie 2015. Inițial, cele două prietene au încercat să acceseze fonduri europene, dar birocația și criteriile de selecție dure le-au descurajat.

Elena Marcu

“Cu bani de la părinți și cele foarte puține economii pe care le aveam, ne-am luat inima în dinți și, cu ajutorul unei prietene, Ana Bulgar, care a avut încredere în ideea noastră, am început toate trei afacerea”, adaugă Elena Marcu.

Recomandări Imagini cu Darius Vâlcov pe litoralul bulgăresc la o zi după ce a fost condamnat pentru corupție

Fiecare a adus de acasă 5.000 de euro, care le-au permis să pună pe piață șapte titluri, atunci când au lansat editura.

Linia este una progresistă, pentru că alegerea cărților pe care le promovează este o chestiune de subiectivism asumat. Fiind vorba de o editură mică, alegerea volumelor trădează și o parte din personalitatea celor două editoare.

10 cărți pe an

De la momentul lansării, au trecut aproape patru ani, iar ritmul de publicare a fost de circa zece cărți pe an. Cheltuielile se duc pe cumpărarea drepturilor de traducere, apoi pe redactare și tipar. Ca să-și reducă din costuri, Elena și Anca fac singure, de multe ori, și munca de traducere.

Nu își permit bani pentru închirierea unui spațiu de birou, munceau de acasă cu mult înainte să devină aceasta practică recomandarea pandemiei. Și în ciuda acestui efort, tot nu au ajuns la profit. Ba din contră, pandemia le-a lovit, din punct de vedere financiar, “fix în plex”.

Recomandări Andreea Marin, Dan Capatos, Andreea Berecleanu și alte zeci de vedete, publicitate mascată la un ceai de slăbit pe Instagram: „Nu încalc nicio lege. Etica e subiectivă”

“Nu ne-am permis niciodată să luăm copyright-uri peste 1.500 de euro avans. Supraviețuim cu un mic minus în sensul în care am mai avut norocul să luăm sponsorizări sau proiecte AFCN”, explică Anca.

Elena Marcu, stânga, și Anca Dumitrescu

Anul acesta, probabil vom fi pe minus, pentru că ne-a lovit foarte rău pandemia. Fix în plex. În acest an, vânzările la carte au scăzut mai mult de 60%, iar în lunile în care a fost stare de urgență, librăriile fizice nu au vândut nimic, iar ele însemnau 70-80% din încasările noastre. Au crescut vânzările pe site-ul nostru, dar nu au cum să compenseze închiderea unui lanț de librării în toată țara. Anca Dumitrescu:

Din cauza scăderii consumului de carte în pandemie, cele două mici întreprinzătoare s-au întors la situația financiară de la începutul afacerii. Au fost nevoite să recalculeze toate costurile. Abia acum, în luna iulie, încasează facturi din partea librăriilor din lunile decembrie și ianuarie, pentru că vânzarea de carte se menține pe un trend descrescător, chiar și acum, când ele sunt deschise.

De ce este greu să investești în varianta digitalizată a cărții

“Anul acesta, vom scoate mai puține cărți decât ne propusesem. Speram că putem plăti un traducător. Am ajuns să acceptăm o traducere pe voluntariat. O amică și-a dorit acea carte pe piața românească, noi nu aveam buget pentru asta. Este o chestie care altfel ni s-ar fi părut inacceptabilă, să nu-ți poți plăti traducătorii, dar iată-ne ajunse în această situație care sper să nu se mai repete”, completează Elena.

Black Button Books

E un paradox ca, în anul în care izolarea în case a devenit o obligație, să nu crească pofta pentru lectură. Poate procurarea cărților în format fizic să fi fost explicația regresului, iar întrebarea firească este: de ce nu încearcă să se orienteze ele și spre varianta de carte e-book?

“Răspunsul e simplu: e-book-ul este scump de implementat. PDF-ul nu este un e-book. Pentru asta trebuie să ai un program special care controlează numărul de download-uri. Acel program costă 10.000 de euro la achiziție, plus 1.000 de euro întreținerea anuală. Or, pentru noi, prețul este prohibitiv, nu ne permitem investiția. Avem cititori care nu mai locuiesc în țară și care ar vrea să citească în română și le este greu să își procure cărțile în format fizic, dar asta e situația”, explică Anca.

“Social media ne ajută, e unul dintre puținele instrumente gratuite”

Totuși, în ciuda atâtor probleme, există și o latură luminoasă a anului 2020. Comunitatea de cititori pe care Black Button Books și-a format-o a fost foarte receptivă și aproape de ele.

Elena Marcu

“Social media ne ajută pentru că este unul dintre puținele instrumente gratuite. În zona culturală, există din ce în ce mai puține locuri în care poți să promovezi o carte. Iar cititorii noștri au înțeles greutățile prin care trecem”, mărturisește Elena.

Potrivit Eurostat, în anul 2019, 93,5% dintre români nu au cumpărat nici măcar o carte pe an, drept urmare avem cele mai puține librării pe cap de locuitor în Europa, iar pandemia n-a făcut decât să accentueze și mai mult acest trend. Să fie acesta un motiv suficient pentru a renunța la editură?

“Nu, nu încă. Suntem un pic descumpănite, dar încă nu ne punem problema unei renunțări. Vom trece noi și peste această perioadă”, conchid ele.