Celebra actriță americană a intentat un proces împotriva colegului său de platou, Justin Baldoni, pentru hărțuire sexuală și o presupusă campanie de denigrare publică. Potrivit publicației People, incidentele ar fi avut loc în timpul filmărilor pentru adaptarea cinematografică a romanului „It Ends with Us” de Colleen Hoover.

Conform documentelor juridice, Blake Lively susține că a suferit „durere, frică, traumă și anxietate extremă” ca urmare a comportamentului lui Justin Baldoni. Acuzațiile vin la câteva luni după ce au apărut zvonuri despre tensiuni în culisele producției.

Plângerea menționează o întâlnire organizată pentru a discuta presupusele acțiuni ale lui Justin Baldoni și „mediul de lucru ostil care aproape a deraiat producția”. La această întâlnire a participat și soțul lui Blake Lively, Ryan Reynolds. Printre cerințele discutate s-au numărat angajarea unui coordonator de intimitate cu normă întreagă, interzicerea prezentării de materiale cu nuditate către Lively sau angajații ei, oprirea discuțiilor despre experiențele sexuale personale ale lui Baldoni, încetarea solicitărilor de informații despre greutatea lui Lively fără consimțământul ei.

Presupusa campanie de denigrare

Deși Sony Pictures și Wayfarer Studios ar fi aprobat cererile lui Blake Lively, actrița susține că Justin Baldoni a inițiat ulterior o campanie de „manipulare socială” pentru a-i „distruge” reputația. Plângerea include mesaje text obținute prin mandat judiciar, care detaliază presupusele tactici de denigrare. Acestea includeau propuneri de a angaja contractori pentru a domina social media prin „preluări complete de conturi” și „lansarea de teorii” pentru a „schimba narativa”.

Într-o declarație pentru The New York Times, Blake Lively a spus: „Sper că acțiunea mea juridică ajută la dezvăluirea acestor tactici de represalii sinistre menite să rănească persoanele care vorbesc despre comportamente necorespunzătoare și ajută la protejarea altora care ar putea fi vizați”.

Reacția lui Justin Baldoni

Bryan Freedman, avocatul lui Justin Baldoni, a declarat pentru People că plângerea lui Blake Lively are scopul de „a-și repara reputația negativă”. El a adăugat că acuzațiile sunt „false, scandaloase și intenționat senzaționale, cu intenția de a-l răni public”.

Freedman a susținut, de asemenea, că actrița ar fi cauzat probleme pe platoul de filmare, „amenințând că nu se va prezenta la filmări și că nu va promova filmul, ducând în cele din urmă la eșecul acestuia în timpul lansării”.

Filmul „It Ends with Us” urmărește povestea lui Lily, interpretată de Lively, o femeie care se mută într-un nou oraș și se îndrăgostește de Ryle, jucat de Baldoni, care devine abuziv. Zvonuri anterioare din publicațiile The Daily Mail și Page Six au sugerat că Justin Baldoni ar fi creat o atmosferă „extrem de dificilă” în culise. Fanii au observat, de asemenea, că Lively, Hoover și Jenny Slate nu îl urmăresc pe Baldoni pe Instagram. În mijlocul controversei, Brandon Sklenar, un alt actor din film, a apărat femeile implicate în proiect, subliniind mesajul important al filmului despre speranță și perseverență.

