Piața petrolului rămâne volatilă, avertizează analiștii

Țițeiul Brent, standardul global, a urcat cu 2,9%, ajungând la 106,12 dolari pe baril, în timp ce petrolul american a crescut cu 2,6%, atingând 101,53 dolari pe baril.

Analiștii avertizează că volatilitatea pieței rămâne ridicată, mai ales în contextul tranzacțiilor din afara orelor obișnuite de piață.

Duminica trecută, cotațiile au urcat temporar la 120 de dolari pe baril, înainte de a scădea la 100 de dolari.

Impactul războiului asupra Strâmtorii Hormuz

Conflictul, care a început pe 28 februarie, a dus la cea mai mare perturbare a transportului petrolier din istorie. Strâmtoarea Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol, a fost practic închisă pentru petroliere. Administrația SUA a anunțat că vor trimite nave militare pentru a escorta și proteja transporturile, însă acest demers ar putea dura săptămâni până la implementare.

„SUA se vor coordona cu alte țări din regiune pentru a restabili fluxul de petrol, astfel încât totul să meargă rapid, fără probleme și bine”, a declarat Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social.

Iranul intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice

Între timp, Iranul a amplificat atacurile, amplasând mine în strâmtoare și amenințând că va viza infrastructura energetică legată de SUA. Mai multe petroliere au fost deja avariate în Strâmtoarea Hormuz.

În replică, forțele americane au bombardat insula Kharg, unde se află o mare parte din producția de petrol iraniană, dar au evitat până acum să lovească direct facilitățile de extracție.

Creșterea prețului petrolului afectează carburantul și produsele alimentare

În încercarea de a limita impactul asupra pieței, administrația americană a aprobat un nou proiect de exploatare BP în largul coastei Golfului Mexic, primul după dezastrul Deepwater Horizon. În plus, secretarul pentru Energie, Chris Wright, a ordonat reluarea operațiunilor la platformele offshore din largul Californiei de Sud.

La nivel global, Agenția Internațională pentru Energie a decis eliberarea unei rezerve de urgență de 400 de milioane de barili de petrol, cea mai mare intervenție colectivă de până acum. Cu toate acestea, petrolul din aceste rezerve nu este așteptat să fie disponibil înainte de sfârșitul lunii martie.

Prețurile la benzină din SUA au crescut semnificativ, ajungând la o medie de 3,70 dolari pe galon, conform datelor AAA. În decembrie 2025, prețurile scăzuseră sub 3 dolari pe galon, atingând cel mai scăzut nivel din mai 2021.

Mai mult, blocajul din Strâmtoarea Hormuz afectează și alte sectoare, inclusiv agricultura, fermierii din întreaga lume având dificultăți în a obține îngrășăminte. Creșterea prețurilor la produsele alimentare și la alte bunuri perisabile, cum ar fi lactatele, fructele, legumele și peștele, este inevitabilă dacă situația persistă.

În ciuda războiului declanșat pe 28 februarie, Iranul a reușit nu doar să își mențină, ci chiar să își crească exporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz. În timp ce tranzitul altor mari producători regionali este sever afectat, Teheranul demonstrează că deține controlul de facto asupra acestui coridor maritim strategic, bazându-se pe o „flotă din umbră” și pe cererea masivă din Asia.

