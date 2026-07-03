Apa caldă se oprește temporar în mii de blocuri din București

Reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat demararea unor lucrări de modernizare și înlocuire a conductelor rețelei de termoficare în mai multe zone ale Bucureștiului, intervenții care vor impune întreruperea temporară a furnizării apei calde pentru mii de locuințe.

Autoritățile precizează că investițiile sunt finanțate din fonduri europene și guvernamentale, valoarea totală a finanțării atrase fiind de 1,3 miliarde de lei. „Tragem tare pentru a moderniza conductele de termie. Sunt extrem de necesare pentru București! Vrem ca iarna care vine să fim afectați cât mai puțin de avarii. 1,3 miliarde de lei am atras, din fonduri europene și guvernamentale, pentru aceste lucrări de înlocuire și modernizare ale rețelei termice. Trebuie finalizate până în decembrie 2027, pentru a nu pierde banii nerambursabili”, a transmis Primăria Municipiului București într-o postare pe Facebook.

Conform reprezentanților municipalității, intervențiile vor avea loc etapizat în mai multe zone ale orașului, unde furnizarea apei calde va fi sistată temporar.

Lucrări pe Șoseaua Panduri

În perioada 13-18 iulie, vor fi înlocuite complet conductele cu diametrul de 500 mm de pe rețeaua primară de pe Șoseaua Panduri. Potrivit Primăriei, această intervenție presupune oprirea furnizării apei calde menajere de către Compania Municipală Termoenergetica București către 55 de puncte termice, fiind afectate 845 de blocuri, timp de șase zile.

În perioada 13-31 iulie, în zona cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și Strada Nicolae Caramfil, va fi sistată furnizarea apei calde către 18 puncte termice, ceea ce afectează 230 de blocuri.

Intervenții în zona de sud a Capitalei

În intervalul 20 iulie – 2 august, vor fi executate lucrări în cadrul proiectului POIM, lotul 4, la conducta principală cu diametrul de 1.100 mm din zona delimitată de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

În această perioadă va fi întreruptă furnizarea apei calde către 72 de puncte termice și două module termice, fiind afectate 1.100 de blocuri.

Modernizarea rețelei în Sectorul 3

În aceeași perioadă, 20 iulie – 2 august, vor avea loc lucrări de modernizare și în zona delimitată de Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă. Potrivit Primăriei, lucrările la conducta cu diametrul de 1.000 mm vor impune sistarea furnizării apei calde către 92 de puncte termice, fiind afectate 1.016 blocuri.

De asemenea, pentru zona din Sectorul 3 cuprinsă între aceleași artere, autoritățile anunță întreruperea furnizării apei calde către 92 de puncte termice, ceea ce afectează 972 de blocuri, în aceeași perioadă.

Primăria Municipiului București precizează că, după finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor modernizate se va realiza etapizat, pe măsură ce intervențiile sunt încheiate, pentru a asigura desfășurarea procesului în condiții de siguranță.

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