Copilul a reușit să rezolve 100 de calcule mentale în numai trei minute, fără să greșească nici măcar o singură operație. La competiție au participat peste 400 de copii din 16 țări.

Performanța sa a fost remarcată de primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, care l-a felicitat public pentru rezultatul excepțional, potrivit Agerpres.

„Din Focșani, din inima Vrancei, un copil a reușit să cucerească lumea prin inteligență, perseverență și disciplină. La doar 9 ani, Sava Daniel, elev al Școlii Gimnaziale ‘Anghel Saligny’, a devenit Campion Mondial la Aritmetică Mentală în cadrul competiției WAMAS 2026 de la Istanbul, unde peste 400 de copii din 16 țări și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile. În doar 3 minute, Daniel a rezolvat 100 de calcule mentale, fără nicio greșeală. O performanță extraordinară, care vorbește de la sine despre o minte sclipitoare și despre sute de ore de pregătire, disciplină și răbdare.”, a scris edilul pe Facebook

Titlul mondial obținut la Istanbul vine după o serie de rezultate remarcabile. Daniel Sava este multiplu campion național la Olimpiada Națională de Aritmetică Mentală SmartyKids, cea mai importantă competiție de profil din România, și a câștigat numeroase premii la concursuri internaționale.

„Daniel este campion național la șah blitz, component al lotului național de șah, deținător al unui record mondial în aritmetică mentală și laureat la numeroase competiții internaționale. Povestea lui ne dovedește că marile performanțe nu țin de vârstă și nici de locul din care pornești, ci de curajul de a visa, de dorința de a munci și de oamenii care cred în tine.”, a mai adăugat primarul municipiului Focșani.

Pe lângă performanțele din domeniul matematicii, elevul din Focșani este și campion național la șah blitz, component al lotului național de șah și unul dintre cei mai promițători tineri șahiști ai României.

Aritmetica mentală este o metodă de calcul care dezvoltă memoria, atenția, concentrarea și gândirea logică prin efectuarea rapidă a operațiilor matematice fără utilizarea calculatorului sau a altor instrumente de calcul.

Specialiștii consideră că exercițiile constante de aritmetică mentală contribuie la dezvoltarea vitezei de procesare a informației și a capacității de concentrare, abilități care pot fi valorificate și în alte domenii, precum șahul sau rezolvarea problemelor complexe.

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