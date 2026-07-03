Primarul general Ciprian Ciucu a semnat documentația necesară demarării lucrărilor, prin care se urmărește salvarea de la degradare totală a vechii curți domnești. „Curtea Veche este extrem de importantă pentru identitatea orașului! Datează din secolul XV și este cel mai vechi monument medieval din București. În jurul acestui loc s-a dezvoltat Bucureștiul!”, a transmis Primăria Capitalei pe Facebook.

Situl arheologic situat pe strada Franceză 19-23 se află într-o stare critică, cu infiltrații de apă, vegetație crescută necontrolat și structuri deteriorate. Intervenția de urgență va include lucrări de montare a unor instalații de protecție, refacerea acoperișului și sprijinirea pereților pentru a preveni prăbușirea.

Aceasta nu este prima încercare de a proteja monumentul. În 2018, a început un proiect similar, dar lucrările au fost abandonate în 2020, fără a se lua măsuri de conservare. De data aceasta, autoritățile locale sunt hotărâte să finalizeze procesul și să deschidă drumul pentru restaurarea completă a Curții Vechi.

De-a lungul secolelor, Palatul Voievodal a servit drept reședință pentru figuri istorice marcante precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Salvarea acestui monument reprezintă un pas crucial în păstrarea patrimoniului cultural al Bucureștiului.