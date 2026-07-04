Cât costă un litru de benzină și motorină sâmbătă, 4 iulie 2026, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 4 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard este de 8,62 lei/litru și se găsește la Petrom. La Socar, aceasta se găsește la prețul de 8.62 lei/litru, în timp ce la Lukoil, benzina standard costă 8,63 lei/litru.

La stațiile Mol, benzina standard costă 8.68 lei/litru, la fel ca la Rompetrol și OMV.

La nivelul marilor orașe, în Cluj-Napoca, cel mai mic preț la benzina standard este de 8,59 lei/litru. În Timișoara, cea mai ieftină benzină standard este 8,62 lei/litru, atât la Socar, cât și la Petrom, la fel ca în Iași.

De asemenea, și în Constanța, benzina standard costă 8,62 lei/litru și se găsește la Petrom.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 4 iulie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cea mai ieftină este de 9,44 lei/litru și se găsește la Petrom.

La Rompetrol, motorina standard este vândută cu 9,47 lei/litru. La OMV, Lukoil, dar și la MOL București, aceasta se vinde cu 9,50 lei/litru.

La nivelul marilor orașe, în Cluj-Napoca, cea mai ieftină motorină standard costă 9,39 lei/litru și se găsește la DHR Cluj-Napoca. În Timișoara, cea mai ieftină motorină standard costă 9,44 lei/litru și se găsește la Petrom și Socar. Și în Constanța, cea mai ieftină motorină standard costă tot 9,44 lei/litru, la Petrom. La Iași, șoferii pot găsi tot la 9,44 lei/litru cea mai ieftină motorină standard, la Socar și Petrom.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 4 iulie 2026

Cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 4 iulie 2026. Foto: Peco Online

La nivel național, cea mai ieftină benzină se găsește în Albești, Mureș și este disponibilă la stația Petrolium. Aceasta costă 8,42 lei/litru.

În ceea ce privește cea mai ieftină motorină, aceasta se găsește în Lungulețu, Dâmbovița, la stația Dacma și costă 8,98 lei/litru.

Iată care au fost prețurile carburanților vineri, 3 iulie 2026, în București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța.