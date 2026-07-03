Situată pe coasta de nord-vest a insulei, la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de capitala Argostoli, această fâșie de coastă atrage mii de vizitatori anual.

Totuși, dincolo de cadrele ideale intens promovate pe rețelele de socializare, Myrtos ascunde detalii logistice și riscuri majore pe care orice turist trebuie să le cunoască înainte de a porni la drum, secrete dezvăluite recent și de blogul de călătorii Călător în bascheți.

Tot ce trebuie să știi despre una dintre cele mai periculoase și instagramabile plaje din Grecia: „Nu e potrivită pentru copiii mici”
Foto: Captură ecran Google MyMaps

Un peisaj de vis, dar marcat de curenți periculoși și o iluzie optică

Înconjurată strâns de masivele muntoase Agia Dynati și Kalon Oros, Myrtos impresionează instantaneu prin relieful său abrupt. Din păcate, această frumusețe sălbatică vine la pachet cu vulnerabilități mari. Plaja este complet expusă în fața Mării Mediterane, un aspect care o predispune la curenți subacvatici extrem de puternici.

În zilele în care vântul bate cu intensitate, valurile uriașe transformă simplul înot într-o adevărată provocare, iar ieșirea la mal este serios îngreunată de pietrișul alunecos de sub picioare.

O altă capcană pentru cei neinformați este textura plajei. Dacă din fotografii sau de la punctele de belvedere Myrtos pare acoperită de un nisip alb și fin, realitatea din teren este complet diferită: plaja este formată din pietriș alb de dimensiuni medii și mari.

Sub soarele arzător al verii, aceste pietre se încing atât de puternic încât mersul desculț devine un calvar fizic, ceea ce face ca încălțămintea specială pentru apă să fie un accesoriu absolut indispensabil.

Mai mult, relieful marin ascunde adâncimi periculoase. La doar câțiva pași de la intrarea în mare, fundul apei coboară brusc și abrupt. Această configurație transformă Myrtos într-o alegere riscantă pentru familiile cu copii mici sau pentru înotătorii neexperimentați.

Curenții din larg acționează silențios și pot deveni extrem de violenți când marea este agitată, motiv pentru care monitorizarea și respectarea semnalelor de avertizare, în special a steagului roșu, sunt obligatorii.

Zero umbră naturală și facilități comerciale limitate

Un alt aspect de care trebuie să ții cont este confortul termic. Pereții stâncoși înalți care încadrează plaja nu oferă protecție împotriva caniculei pe timpul zilei și pe toată lungimea coastei lipsesc cu desăvârșire copacii sau alte surse de umbră naturală.

Deși există o mică porțiune amenajată cu șezlonguri și umbrele, numărul lor este extrem de redus, astfel că se ocupă instantaneu în sezonul de vârf.

Nici amatorii de confort gastronomic nu vor găsi aici ceea ce caută. Pe plaja Myrtos nu există taverne, terase sau restaurante. Singura opțiune comercială este un mic chioșc care comercializează gustări rapide și băuturi la prețuri destul de ridicate.

Pentru a evita deshidratarea și disconfortul, este recomandat să îți pregătești din timp o ladă frigorifică dotată cu hrană și suficiente rezerve de apă.

Tot ce trebuie să știi despre una dintre cele mai periculoase și instagramabile plaje din Grecia: „Nu e potrivită pentru copiii mici”
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Ora critică pentru parcare și secretul fotografiilor perfecte

Drumul de acces reprezintă o altă piatră de încercare pentru șoferi, fiind compus dintr-o serie de serpentine strânse și foarte abrupte. În plus, spațiul de parcare de la baza stâncilor este sever limitat și devine neîncăpător în lunile iulie și august.

Dacă ajungi la plajă mai târziu de ora 09:30, șansele de a găsi un loc liber sunt minime, fiind obligat să lași autoturismul la distanțe mari și să cobori pe jos un drum abrupt, complet expus soarelui.

O alternativă inteligentă este să planifici vizita după ora 16:30, moment în care primele valuri de turiști încep să părăsească zona.

Dacă scopul principal al vizitei este realizarea unor fotografii spectaculoase, trebuie să știi că, din cauza munților înalți, plaja rămâne scufundată în umbră până la orele prânzului.

Intervalul ideal pentru a surprinde nuanțele ireale de turcoaz este între orele 13:00 și 17:00. Culoarea unică a apei, comparată adesea cu un „lapte albastru”, este rezultatul sedimentelor de calcar și marmură luminate direct de soare.

Totuși, dacă vizitezi zona imediat după o furtună puternică, apa își pierde rapid claritatea și devine tulbure. De asemenea, la extremitatea dreaptă a plajei se află o peșteră spectaculoasă, însă accesul în interiorul ei devine extrem de periculos în zilele în care marea este agitată.

Pentru o zi reușită și lipsită de incidente, consultă întotdeauna prognoza meteo și evită zilele în care vântul bate cu putere dinspre vest sau nord-vest.

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