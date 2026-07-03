Horoscop Berbec – 4 iulie 2026:

Vei avea nevoie de întreaga ta putere de judecată pentru a înfrunta situații dificile provocate de persoane apropiate.

Horoscop Taur – 4 iulie 2026:

Se pune problema unei pierderi pe care nu o poți acoperi în niciun fel. Poate ar fi bine să alegi cu grijă cum reacționezi, ca să nu te trezești cu alte daune.

Horoscop Gemeni – 4 iulie 2026:

Poți deveni o sursă de destabilizare nu doar în familie ci și la nivelul întregului grup din care faci parte. Ar fi bine să-ți alegi mișcările cu mai multă atenție.

Horoscop Rac – 4 iulie 2026:

E drept că nu poți controla ceea ce se întâmplă la nivelul unui grup, dar poți controla modul în care te afectează pe tine.

Horoscop Leu – 4 iulie 2026:

Evenimentele acestei zile îți pot complica foarte mult relațiile importante. Vei avea ocazia să le repari, dacă îți dorești acest lucru.

Horoscop Fecioară – 4 iulie 2026:

Se poate vorbi despre o lovitură de teatru care îți afectează situația la nivel profesional și nu numai. Va trebui să acționezi cu înțelepciune.

Horoscop Balanță – 4 iulie 2026:

Este posibil să fii nevoit să te întorci din drum, să renunți la o anumită decizie importantă sau să schimbi complet modul în care îți gândești viitorul.

Horoscop Scorpion – 4 iulie 2026:

Lucrurile merg prost, mai ales în chestiunile legate de administrarea sau împărțirea unor bunuri. Cei dragi au nevoie de tine stabil și de încredere.

Horoscop Săgetător – 4 iulie 2026:

Ceea ce iese la lumină astăzi poate destabiliza serios relația de cuplu. Nu e ceva nou, dar tot te va surprinde.

Horoscop Capricorn – 4 iulie 2026:

Situația generală evoluează într-un sens surprinzător de neplăcut și te afectează. Chiar dacă e așa, tot ar fi mai bine să cauți o ieșire din fiecare problemă.

Horoscop Vărsător – 4 iulie 2026:

Se iau decizii care te vor afecta cu siguranță. Nu le poți schimba, nici nu le poți influența. Poți doar să te adaptezi la noua situație.

Horoscop Pești – 4 iulie 2026:

Se poate produce o destabilizare în familie din motive pe care le cunoști. Poate nu ai anticipat corect amploarea consecințelor unor alegeri nefericite.

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