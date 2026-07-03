Cod portocaliu de furtuni și RO-Alert

Specialiștii ANM au anunțat că se vor semnala averse torențiale care vor acumula între 25 și 40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h. Lista localităților afectate de avertizările nowcasting de la ANM sunt:

Între 13:55-15:00: Județul Constanța (Murfatlar, Cumpăna, Valu lui Traian, Topraisar, 23 August, Limanu, Albești, Amzacea, Pecineaga, Mereni, Comana, Bărăganu);

(Murfatlar, Cumpăna, Valu lui Traian, Topraisar, 23 August, Limanu, Albești, Amzacea, Pecineaga, Mereni, Comana, Bărăganu); Între 13:35-14:30: Județul Argeș (Bârla, Ungheni, Recea, Căldăraru, Miroși, Hârsești, Popești, Izvoru, Râca) și județul Teleorman (Dobrotești, Ciolănești, Tătărăștii de Sus, Siliștea-Gumești, Zâmbreasca, Beuca, Balaci);

(Bârla, Ungheni, Recea, Căldăraru, Miroși, Hârsești, Popești, Izvoru, Râca) și (Dobrotești, Ciolănești, Tătărăștii de Sus, Siliștea-Gumești, Zâmbreasca, Beuca, Balaci); Între 13:25-14:30: Județul Buzău (Berca, Pârscov, Lopătari, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Mânzălești, Cozieni, Brăești, Bozioru, Odăile, Cănești, Chiliile);

(Berca, Pârscov, Lopătari, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Mânzălești, Cozieni, Brăești, Bozioru, Odăile, Cănești, Chiliile); Între 13:00-14:00: Județul Constanța (Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Grădina);

(Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Grădina); Între 13:00-14:00: Județul Vâlcea (Băbeni, Berbești, Frâncești, Alunu, Tomșani, Cernișoara, Roșiile, Mateești, Popești, Păușești, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Copăceni, Șirineasa, Sinești, Lădești, Lăpușata, Roești, Pesceana, Măldărești).

La Constanța, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru toți oamenii aflați în zonele vizate de avertizarea ANM.

„Avertizare meteo – averse torențiale ce vor acumula 25 – 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50–60 km/h), grindină (1–3 cm). Perioada de manifestare: 03.07.2026, interval orar 13:00 – 14:00. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție!”, se arată în mesajul RO-Alert.

Cod galben de ploi și furtuni de la ANM

Tot astăzi, ANM a emis și avertizări nowcasting de vreme severă imediată. Lista localităților afectate este următoarea:

De la 14:15 la 15:30: Județul Ialomița (Gârbovi, Munteni-Buzău, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Axintele, Sălcioara, Alexeni, Grindu, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Colelia, Sărățeni) și județul Călărași (Dor Mărunt, Lehliu Gară, Mânăstirea, Ciocănești, Spanțov, Ileana, Lupșanu, Chiselet, Dorobanțu, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Vlad Țepeș, Frăsinet, Ulmu, Nicolae Bălcescu);

(Gârbovi, Munteni-Buzău, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Axintele, Sălcioara, Alexeni, Grindu, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Colelia, Sărățeni) și (Dor Mărunt, Lehliu Gară, Mânăstirea, Ciocănești, Spanțov, Ileana, Lupșanu, Chiselet, Dorobanțu, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Vlad Țepeș, Frăsinet, Ulmu, Nicolae Bălcescu); De la 13:35-14:30: Județul Mehedinți (Baia de Aramă, Bala, Izvoru Bârzii, Ponoarele, Isverna, Ilovăț, Balta, Ilovița, Podeni, Bâlvănești, Obârșia-Cloșani, Cireșu, Godeanu);

(Baia de Aramă, Bala, Izvoru Bârzii, Ponoarele, Isverna, Ilovăț, Balta, Ilovița, Podeni, Bâlvănești, Obârșia-Cloșani, Cireșu, Godeanu); De la 12:05 la 13:30: Județul Constanța (Mihail Kogălniceanu, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Voda, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Grădina).

Tot astăzi, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de cod galben și portocaliu, pentru mai multe regiuni din țară. În ceea ce privește fenomenele vizate, acestea sunt: instabilitate atmosferică, averse torențiale, vijelii, grindină, descărcări electrice.

De asemenea, prognoza meteo pentru perioada 6 iulie-3 august 2026 arată că furtunile, grindina şi cantităţile mari de precipitaţii vor continua în mare parte din ţară și săptămâna viitoare.

Informații în curs de actualizare.

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