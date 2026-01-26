În Kiev, aproape 3.000 de blocuri de locuințe au rămas fără căldură din cauza avariilor provocate de atacurile din 9 și 20 ianuarie.

Primarul Vitali Kliciko a anunțat pe 22 ianuarie reconectarea încălzirii pentru 227 de clădiri, însă locuitorii continuă să sufere de frig extrem.

600.000 de oameni au părăsit Kievul, răspunzând apelului primarului. Polonia a lansat campania „Căldură din Polonia pentru Kiev”, urmând să trimită generatoare în Ucraina pe 30 ianuarie.

Un fenomen impresionant a fost surprins în orașul Ternopil, 225.000 de locuitori, unde blocurile rezidențiale au început să elimine aburi în urma reconectării sistemului de încălzire.

Conform imaginilor distribuite pe rețelele sociale, acest fenomen a avut loc după ce locuitorii au rămas fără căldură din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice.

Temperaturile scăzute au agravat situația, ajungând noaptea până la -7 grade Celsius.

Watch an apartment building in Ukraine steam as heating returns after Russian attack. pic.twitter.com/F9v1gEd0Tf — UNITED24 Media (@United24media) January 22, 2026

În ciuda eforturilor echipelor de întreținere și ale specialiștilor în energie, care lucrează non-stop pentru a restabili electricitatea și căldura, mulți locuitori continuă să sufere din cauza frigului extrem.

Situația este atât de dificilă încât, la 9 ianuarie, Kliciko a făcut apel ca cei care pot să părăsească temporar orașul. Aproximativ 600.000 de persoane au plecat din Kiev.

Între timp, Polonia a lansat o campanie de strângere de fonduri intitulată „Căldură din Polonia pentru Kiev”. Primele generatoare achiziționate urmează să fie trimise în capitala Ucrainei și în alte orașe afectate de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice.