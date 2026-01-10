Ce spune bloggerul francez despre experiența în București

România atrage tot mai mult atenția turiștilor străini, iar Bucureștiul a fost inclus și în lista orașelor pe care să le vezi în city break în 2025. Totuși, arhitectura, aglomerația și „peisajul” din Centrul Vechi nu sunt pe gusturile tuturor.

Recent, un blogger francez a publicat lista orașelor din Europa pe care nu le recomandă, iar Capitala României este printre ele.

„Venind din Paris, aveam așteptări mari de la așa-numitul «Paris al Estului». Însă, pe măsură ce avionul meu cobora și tot ce puteam vedea erau blocuri de locuințe brutaliste și turnuri de beton care se întindeau până la orizont, am simțit că ceva nu este în regulă”, povestește Vinicius Costa, pe pagina Traveloffpath.com.

Bloggerul francez a fost nemulțumit de cazarea din Centrul Vechi

Francezul pasionat de călătorii a închiriat un apartament în Centrul Vechi. O destinație vizitată de mii de turiști străini și considerată de aceștia chiar „epicentrul distracției”, se pare că nu a fost și pe lista locurilor care l-au impresionat pe bloggerul francez.

„Am închiriat un Airbnb cochet în centrul istoric, mobilat în stil secol XIX, dar am descoperit curând că în București asta înseamnă, de obicei, praf și necesitatea urgentă de renovare”, a descris acesta apartamentul.

Francezul menționează și alte experiențe mai puțin plăcute: pliante pentru spectacole de striptease distribuite la fiecare câțiva pași pe Strada Șelari, cerșetori insistenți în parcuri și o arhitectură predominant marcată de clădiri masive și gri, rămase din perioada comunistă.

„Haosul care a urmat a însemnat să fim abordați la fiecare cinci pași pe Strada Șelari cu pliante pentru spectacole de striptease dubioase, să fim urmăriți de cerșetori insistenți prin parcurile orașului și să realizăm că cel mai „spectaculos” lucru la București este competiția dintre clădirile sale de inspirație sovietică pentru titlul de cel mai înalt, mai masiv și mai urât monstru din beton”, a mai scris el pe blog.

Bucureștiul, considerat o destinație ieftină pentru turiști

În ciuda acestor critici, Bucureștiul rămâne o destinație extrem de accesibilă din punct de vedere financiar, lucru subliniat de bloggerul francez.

„Măcar, Bucureștiul este într-adevăr foarte ieftin. Accent pe ieftin”, a mai scris el pe blog.

Recent, Bucureștiul a fost inclus și de The Independent pe lista celor mai ieftine destinții europene pentru un city break și a fost prezentat în presa britanică drept capitala perfectă pentru o escapadă de toamnă.

Brașovul este orașul pe care îl recomandă în locul Bucureștiului

Totuși, blogerul francez are o altă destinație turistică din România pe care o recomandă. Brașovul l-a impresionat pe tânărul pasionat de călătorii și s-ar întoarce oricând în Transilvania, destinație pe care o și recomandă pe blog în locul Capitalei.

„România „de poveste”, așa cum apare în broșurile turistice, este de fapt Brașovul – un oraș medieval perfect de carte poștală, situat în inima Transilvaniei. Are un peisaj urban din secolul al XV-lea păstrat aproape intact, dominat de impunătoarea Biserică Neagră, în stil gotic, și așezat la poalele versanților împăduriți ai Muntelui Tâmpa”, spune bloggerul francez care a vizitat ambele orașe.

Acesta a fost impresionat de Piața Sfatului și spune că accesul rapid la natură face ca Brașovul să fie o destinație potrivită atât pentru cei care își doresc excursii, cât și pentru persoanele care preferă viața și atmosfera vibrantă a orașului.

Câți turiști străini au vizitat Bucureștiul în 2024 și 2025

În anul 2024, România a continuat să atragă turiști din străinătate. Datele oficiale arată că aproape 2,4 milioane de turiști străini au vizitat țara și s-au cazați în structurile turistice colective (hoteluri, pensiuni, apartamente etc.), ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 13,5% față de anul precedent.

La nivelul municipiului București, în primele cinci luni din 2024 au fost înregistrate 764.573 de sosiri turistice, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Această cifră include atât turiști români, cât și turiști străini, dar orașul rămâne una dintre destinațiile principale pentru vizitatorii internaționali.

Datele parțiale disponibile pentru 2025 indică faptul că Bucureștiul continuă să fie o destinație populară. În perioada ianuarie–mai 2025, capitala a înregistrat 777.756 de sosiri turistice în structurile de cazare, potrivit statisticilor INS, ceea ce arată o creștere constantă a atractivității orașului pentru turiști.