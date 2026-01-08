București: istorie, relaxare și distracție la prețuri accesibile

Potrivit The Independent, Bucureștiul oferă o combinație unică de relaxare, distracție și cultură la prețuri avantajoase. Un prânz ieftin costă în jur de 60 de lei, o bere aproximativ 15 lei, iar o cafea 14,58 lei, conform publicației.

Pentru cei pasionați de spa-uri, The Independent descrie Therme București ca destinația ideală. Complexul dispune de piscine minerale, saune și zone de relaxare, fiind o alternativă economică la resorturile de lux din Europa.

Totodată, orașul are numeroase variante pentru distracție, datorită numeroaselor baruri și cluburi.

Atracțiile turistice istorice și culturale ale Bucureștiului completează experiența.

The Independent a menționat Sevilla, în Spania, cel mai cald oraș al Europei continentale. Iarna, temperaturile plăcute variază între 16 și 21°C, iar costurile sunt accesibile: un prânz costă în jur de 10,99 lire sterline, o bere 2,61 lire, iar o cafea 1,72 lire.

Printre atracțiile gratuite se numără celebra Plaza de España și Parcul María Luisa, unde aleile umbrite și fântânile oferă o oază de liniște.

Pe lângă București și Sevilla, publicația britanică menționează orașe precum Sarajevo, Cracovia, Sofia, Braga, Budapesta, Tirana, Catania și Salonic. Fiecare dintre aceste destinații oferă atracții culturale, mâncare tradițională delicioasă și opțiuni de cazare la prețuri accesibile.

De exemplu, Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, este renumită pentru cultura sa a cafelei și pentru atracții precum Tunelul Salvării (9 lire sterline) sau Moscheea Gazi Husrev-Beg (1,35 lire sterline).

Braga, al treilea oraș ca mărime din Portugalia, este cunoscut drept „Roma Portugaliei”, având o istorie de peste 2.000 de ani. Siturile emblematice includ catedrala barocă și sanctuarul Bom Jesus do Monte. Prețurile cazărilor încep de la doar 25 de lire sterline pe noapte.

Budapesta, capitala Ungariei, este faimoasă pentru băile sale termale, cum ar fi Dandár. Orașul oferă numeroase activități gratuite, inclusiv plimbări pe Colina Gellért pentru a admira priveliștile spectaculoase ale orașului și fluviului Dunărea.

Catania, în Sicilia, este o destinație ideală pentru iubitorii de gastronomie și natură. Piața de pește din oraș oferă preparate proaspete la prețuri accesibile, iar drumețiile pe Muntele Etna sunt o experiență de neuitat.

În final, The Independent menționează Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia, o destinație prietenoasă cu bugetul și o mulțime de obiective culturale, cum ar fi Turnul Alb. În plus, în apropiere se află plaje precum Perea și Agia Triada, ideale pentru relaxare.

Conform The Independent, aceste orașe europene nu doar că oferă prețuri accesibile, dar sunt și bogate în istorie, cultură și peisaje spectaculoase, fiind opțiuni ideale pentru un city break în 2026.

