Atac la Vladimir Putin

Într-o postare adresată celor 90.000 de urmăritori ai săi de pe Telegram, intitulată „Cinci motive pentru care am încetat să-l susțin pe Vladimir Putin”, Remeslo a trecut peste tabuurile stricte ale propagandei ruse.

L-a numit pe Putin „ilegitim”, cerând demisia acestuia și judecarea lui ca instigator și pentru „crime de război”. A subliniat că deceniile de conducere arată cum „puterea absolută corupe”.

A denunțat invazia din Ucraina ca fiind un eșec total, caracterizat de pierderi masive de vieți omenești pentru „teritorii minuscule” care nu aduc niciun beneficiu real Rusiei, distrugând în schimb economia țării.

„Sistemul său personalizat și corupt este sortit colapsului, așa cum vedem acum în cazul războiului din Ucraina și din alte părți. Armata nu avansează în Ucraina, iar războiul nu duce nicăieri. Pierderile sunt uriașe. Ne luptăm pentru teritorii infime care, în cele din urmă, nu vor aduce nimic Rusiei”, a transmis Ilia Remeslo.

De asemenea, fostul susținător al lui Putin a criticat dur eforturile recente ale Moscovei de a restricționa accesul la internet (inclusiv perturbările Telegram).

Reacții și teorii

Fiind recunoscut pentru campaniile sale din instanță împotriva regretatului lider al opoziției, Alexei Navalnîi, virajul lui Remeslo a generat un val de șoc, mai ales că „Z-bloggerii” prorăzboi evită să îl atace direct pe Putin.

Teoria contului spart a fost însă rapid infirmată după ce Remeslo a postat un videoclip în care își reitera poziția.

Unii experți au speculat că ar putea fi o capcană a Kremlinului pentru a testa loialitatea publicului sau rezultatul unei stări mentale precare.

Leonid Volkov, fost apropiat al lui Navalnîi, a exclus ipoteza unei înscenări. El a explicat că acuzațiile lui Remeslo au depășit cu mult liniile roșii permise de Kremlin, deși i se pare greu de crezut că gestul se bazează pur pe curaj personal.

Motivația și asumarea riscurilor

Contactat de The Guardian, Remeslo a insistat că acțiunile sale sunt asumate și nu reprezintă o înscenare.

El a declarat că a simțit nevoia să rupă tăcerea, realizând că Putin acționează împotriva intereselor Rusiei. El recunoaște că poartă o parte din vină pentru că a ajutat regimul să supraviețuiască atâta timp.

Totodată, avocatul a susținut că a primit numeroase apeluri disperate de la persoane din serviciile de securitate, care îi cereau să șteargă mesajele.

Conștient de modul brutal în care Kremlinul pedepsește disidența (cum a fost încarcerarea naționalistului Igor Girkin sau moartea suspectă a liderului mercenar Evgheni Prigojin), Remeslo a declarat că este pregătit pentru un eventual proces împotriva sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE