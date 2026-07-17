Ilia Remeslo, 42 de ani, a fost reținut la Sankt Petersburg și transferat la Moscova pentru a fi plasat deocamdată în arest preventiv sub acuzația că a difuzat „informații false” despre armata rusă.

În contextul pandemiei de COVID-19, dar mai ales după declanșarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei, regimul autoritar condus de Putin a intensificat represiunea împotriva disidenților și opozanților, instaurând măsuri stricte de cenzură și condamnându-i pe critici la ani grei de închisoare.

Aproape toți disidenții și opozanții ruși de prim-plan sunt acum închiși, morți sau în exil.

Un membru al partidului de opoziție Iabloko a fost condamnat recent la zece ani de închisoare în baza acuzației care i se aduce acum bloggerului Remeslo.

Ilia Remeslo a fost arestat a doua zi după ce a postat pe rețelele de socializare: „Putin va fi luat încătușat în această toamnă” și „situația se deteriorează rapid pentru Putin”.

Până de curând, Ilia Remeslo era cunoscut pentru faptul că sprijinea Kremlinul, depunând inclusiv mărturii împotriva regretatului lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, declarat mort într-o închisoare rusească în februarie 2024.

În martie, bloggerul rus a expus pe Telegram „cele cinci motive” pentru care „a încetat să-l mai susțină” pe liderul de la Kremlin.

„Vladimir Putin nu este un președinte legitim, Vladimir Putin trebuie să demisioneze și să fie judecat pentru că este criminal militar și hoț”, a acuzat el pe canalul său cu 100.000 de abonați.

De asemenea, el a afirmat că ofensiva din Ucraina a intrat în „impas”, a provocat „între 1 și 2 milioane de victime” și este continuată „doar din cauza complexelor lui Putin”.

Două zile mai târziu, Ilia Remeslo a fost internat cu forța în Spitalul de Psihiatrie nr. 3 din Sankt Petersburg, un loc infam, cunoscut pentru „tratarea” disidenților politici din perioada Uniunii Sovietice. El a ieșit de acolo în aprilie, iar de acum își va petrece probabil restul zilelor după gratii.

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