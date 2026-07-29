Autoturismul, un BMW înmatriculat în Polonia și evaluat la aproximativ 62.000 de euro, figura în bazele de date internaționale ca fiind căutat pentru confiscare de autoritățile poloneze.

Incidentul a avut loc în data de 26 iulie 2026, în timpul unor controale aleatorii desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea lui Mihai, pe DN 19.

„În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că autovehiculul figurează în bazele de date ca fiind «bun căutat pentru confiscare», alertă introdusă de autorităţile poloneze, iar șoferul nu a putut prezenta certificatul de înmatriculare al autoturismului.”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

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Polițiștii de frontieră au indisponibilizat autoturismul la sediul instituției, iar pe numele șoferului au fost demarate cercetări.

„În consecinţă, autoturismul estimat la aproximativ 62.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul instituției, în cauză fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care șoferul român a ajuns în posesia autoturismului căutat în Polonia.

Săptămâna trecută, polițiștii de frontieră din Arad au descoperit un excavator compact și o remorcă, ambele căutate pentru confiscare de autoritățile din Belgia, transportate de un șofer român.

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