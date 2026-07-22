Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunea a avut loc în 21 iulie 2026, când polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Turnu, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pecica, au desfășurat controale aleatorii în zona de competență.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Oamenii legii au oprit un autoturism înmatriculat în Polonia, condus de un cetățean român în vârstă de 37 de ani. Acesta tracta o remorcă pe care era transportat un miniexcavator.

Polițiștii au constatat că atât utilajul, cât și remorca erau urmărite internațional.

„În urma verificărilor efectuate în bazele de date specifice, polițiștii de frontieră au constatat că atât excavatorul de mici dimensiuni cât și remorca figurează ca bunuri căutate pentru confiscare, în baza unei alerte introduse de autoritățile din Belgia.”, precizează Poliția de Frontieră.

Verificările au scos la iveală și o altă neregulă. Bărbatul nu deținea permisul de conducere necesar pentru categoria din care făcea parte ansamblul de vehicule.

Excavatorul compact și remorca, evaluate la aproximativ 26.000 de euro, au fost indisponibilizate la sediul instituției până la finalizarea cercetărilor.

„În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăinuire și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.”, au mai precizat polițiștii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE