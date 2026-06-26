Ce dotări au cele patru mașini vechi pe care bogătașul a plătit 1.160.000 de euro

Colecția exclusivă include patru versiuni diferite ale emblematicului model Defender: un 90 Station Wagon, un 90 Soft Top, un 110 Station Wagon și un 110 Double Cab Pick-Up, ultima fiind o variantă recent introdusă în portofoliul Land Rover Classic. Deși identitatea clientului rămâne necunoscută, alegerea culorii sugerează o preferință clară pentru contrastele îndrăznețe.

Nu doar că aceste vehicule sunt dotate cu un motor V8 de 5 litri și 405 CP, dar se remarcă și prin finisajul unic al caroseriei.

Culoarea denumită „Spectral Green” își schimbă nuanțele între verde, mov și auriu, în funcție de unghiul luminii.

Aceeași tehnologie a fost aplicată și pe jantele din aliaj de 18 inch, pe emblemele exterioare și pe panoul central al bordului. Fiecare mașină a necesitat aproape 400 de ore de muncă pentru aplicarea perfectă a acestui finisaj sofisticat, conform informațiilor furnizate de presa olandeză.

Cumpărătorul misterios a dorit ca fiecare Land Rover să aibă același detaliu spectaculos

Fiecare vehicul din colecție vine cu un acoperiș alb contrastant, o cușcă de expediție albă și linii decorative albe pictate manual de-a lungul caroseriei.

În interior, luxul continuă cu piele de cea mai înaltă calitate de la Bridge of Weir, într-o combinație de nuanțe de bej și maro, evidențiate de cusături decorative verzi. Aceste elemente adaugă un contrast subtil față de exteriorul opulent.

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Cât costă fiecare mașină dintre cele patru achiziționate de bogătașul misterios

Costul exact al proiectului nu a fost dezvăluit de producător, dar un singur model Classic Defender 110 are un preț de pornire de 290.000 de euro. Astfel, pentru întregul set de patru vehicule, prețul total se apropie de 1,16 milioane de euro.

Vehiculele sunt bazate pe modelele originale Defender produse între 2012 și 2016, în ultima fază a fabricării acestui model iconic.

Motorul V8 de 5 litri livrează 405 CP și un cuplu de 515 Nm, permițând, de exemplu, modelului Defender 110 să accelereze de la 0 la 100 km/h în doar 6,1 secunde, o performanță remarcabilă pentru un vehicul de asemenea dimensiuni.

Ce modificări s-au făcut la cele patru mașini de 1.160.000 de euro

În plus față de recondiționarea estetică, Land Rover Classic a integrat tehnologii moderne în vehiculele sale.

Printre acestea se numără un ecran tactil de 9 inch compatibil cu Apple CarPlay și Android Auto, un radio DAB, un egalizator grafic și o cameră video pentru marșarier. Aceste funcționalități moderne îmbunătățesc confortul șoferului fără a afecta caracterul autentic al modelelor clasice.

„Această spectaculoasă execuție Works Bespoke demonstrează numeroasele posibilități de personalizare pe care le oferim clienților noștri prin intermediul Land Rover Classic.

Este rezultatul unui proces creativ comun, în care clienții lucrează împreună cu designerii, inginerii și meșteșugarii noștri pentru a-și transforma viziunea în realitate”, a declarat Dominic Elms, directorul Land Rover Classic.

Deși un bogătaș misterios a fost dispus să plătească peste un milion de euro pe acest model, la polul opus sunt doritorii care aleg variante mai ieftine ca arată exact la fel ca modelul original. Spre exemplu, în 2025, replici unor mașini celebre au ajuns să se vândă la prețuri de cel punțin 10 ori mai mici în mediul online. Spre exemplu, un model identic cu Ranger Rover costa chiar și 4.000 de euro.

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