De Andreea Archip,

Cei mai bogați 20 de oameni ai lumii au pierdut 300 de miliarde de dolari într-o singură lună, titra Forbes în urmă cu o săptămână. Bernard Arnault, al patrulea cel mai bogat om al lunii, deținătorul brandului LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) a pierdut 29,6 miliarde de dolari din februarie până la începutul lui martie. Și a anunțat deja că liniile de producție care până acum turnau parfum în sticluțe vor începe în curând să toarne gel dezinfectant.

Averea lui Bill Gates a scăzut sub 100 de miliarde de dolari din cauza coronavirusului. Acum, de la înălțimea unei averi de peste o sută de miliarde de dolari mai privește lumea doar Jeff Bezos, fondatorul Amazon, rămas pe scaunul de cel mai bogat om din lume.

Jeff Bezos le-a cerut lucrătorilor concediați din baruri și restaurante să muncească la Amazon

Jeff Bezos, șeful Amazon, le-a cerut angajaților să-și doneze zilele libere colegilor cu COVID-19. Și face angajări

Bezos, deține pe lângă Amazon și Whole Foods, un lanț de magazine. Angajații care vor fi diagnosticați cu COVID-19 vor primi două săptămâni plătite. Asta vine însă după ce cu puțin timp înainte le ceruse angajaților să-și doneze zilele libere celor care sunt bolnavi. Iar asta i-a făcut pe angajații Amazon din Italia să protesteze pentru că, potrivit Evening Standard, nu sunt respectate și implementate regulile de protecție, nici după ce au avut angajați cu COVID-19.

Recomandări EXCLUSIV. Mama cu COVID-19 internată 9 zile la Medlife: ”Aveam pneumonie, febră. Nu înțeleg de ce m-au testat atât de târziu!”

Dar în ciuda acestor neplăceri, magnatul caută să angajeze încă o sută de mii de oameni cu salarii mai mari decât de obicei pentru depozite și livrări în SUA, fiindcă nu mai fac față cererii.

Mark Zuckerberg donează și informează

Și Mark Zuckerberg are o avere mai mică cu 31%, ajungând la 54.3 miliarde de dolari. Se implică însă în criza cauzată de coronavirus. Potrivit Evening Standard, magnatul finanțează testările de coronavirus în San Francisco, donează măștile pe care le-au cumpărat pentru companie în caz de incendii de vegetație și încearcă să educe lumea prin Facebook cu privire la această nouă amenințare. A făcut și un interviu cu un medic reputat de la Institutul Național de Alergologie și Boli Infecțioase și publică pe FB informațiile oficiale al Centrului de Controlul Bolilor și Prevenție și ale Organizației Mondiale a Sănătății.

În plus, a creat și un program de granturi prin care oferă 100 de milioane de dolari în cash și publicitate pentru afacerile mici. Asta înseamnă mai puțin de 0,2% din totalul averii sale. În plus, oferă bonusuri în valoare de 1000 de dolari pentru 45 de mii dintre angajații Facebook în aprilie. Și în plus, tot ca o contribuție pentru lume, lucrează de acasă, mai spune Evening Standard.

Recomandări Atenție la amânarea ratelor. Ce a pățit un bărbat din Arad care a apelat la această soluție de criză

Bill Gates, unul dintre cei mai bogați oameni din lume

Bill Gates donează pentru cercetare

Un video în care Bill Gates avertiza lumea cu privire la o nouă pandemie a devenit viral în aceste săptămâni. Videoul are deja cinci ani de când se rostogolește pe net până să ajungă la adevărata glorie de astăzi și să alimenteze teoriile conspirației.

În realitate, Bill Gates, prin Fundația Bill and Melinda Gates, a sprijinit mult cercetarea în domeniul medicinei și fiind în contact cu atâția oameni de știință, știe ce vorbește. Avertiza, nu proorocea, asta e diferența. Iar astăzi își continuă munca filantropică, chiar dacă averea i se micșorează: are un parteneriat cu Universitatea din Washington pentru a finanța kituri de teste coronavirus pe care să le poată face acasă cei din Seattle, unde virusul are o rată a contagiunii mai mare. Și ajută la dezvoltarea mai multor astfel de teste.

Recomandări Medic despre haosul din spitalul contaminat de coronavirus: ”Cred că Suceava va deveni Lombardia României”

S-a angajat și că va dona 100 de milioane de dolari pentru a ajuta la diagnosticarea și tratarea virusului, adică 0,1% din totalul averii sale. „Dacă țara noastră face o treabă bună cu testarea și intră în izolare, atunci în 6-10 săptămâni vor mai avea foarte puține noi cazuri și va putea să se redeschidă”, a spus fondatorul Microsoft într-un interviu pentru Reddit AMA.

Dau ca să primească. Sau dau afară

Miliardarul de la Twitter, Jack Dorsey, a scris pe Twitter, bineînțeles, că oferă bani prin aplicația CashApp persoanelor în nevoie, potrivit Evening Standard. Dorsey deține Square care deține CashApp. Un fel de vă ajut ca să mă ajutați, dar tot e ceva.

Michael Bloomberg, fostul primar al New Yorkului și fost candidat pentru președinția SUA, a promis 40 de milioane de dolari pentru lupta împotriva coronavirusului. Doar că între timp a eșuat în a-și ajuta angajații să depășească această criză. Membrii echipei sale de campanie au fost concediați fără să aibă și asigurare medicală, chiar dacă promisese că îi va menține în funcție până la finalul lui martie și îi va ajuta să-și găsească noi joburi.

Elon Musk a promis să facă ventilatoare atât de necesare spitalelor astăzi în fabricile Tesla. Între timp, o postarea a sa pe Twitter potrivit căreia copiii ar fi imuni la coronavirus a creat controverse și magnatul a refuzat să o șteargă și atunci când oameni de știință i-au spus că nu este adevărat.

Giorgio Armani

Giorgio Armani: „Dar istoria ne-a învățat că oportunitățile s-au născut din cele mai grele crize”

Italia, greu încercată în aceste zile, este țara pe locul 9 în lume la număr de miliardari, având 42. Dintre aceștia, 19 au sărit deja în ajutorul țării care i-a îmbogățit, până la urmă. Până acum, bogații Italiei ar fi donat spitalelor și agențiilor guvernamentale 44 de milioane de dolari. Dintre aceștia, Giorgio Armani a oferit 1,4 milioane de dolari pentru spitalele din Roma și Milano și pentru Protecția civilă.

„Ce mă îngrijorează cel mai mult este urgența medical de acum, din țară și din toată lumea. E prea devreme să evaluăm impactul economic pe termen lung, care cu siguranță va fi semnificativ. Dar istoria ne-a învățat că oportunitățile s-au născut din cele mai grele crize”, a spus Giorgio Armani pentru Forbes.

Compania sa a avut o conduită responsabilă de la începutul crizei: a organizat paradele de modă din cadrul Săptămânii Modei cu ușile închise, toate magazinele și restaurantele sale s-au închis de pe 10 martie și parțial fabricile.

Massimiliana Landini Aleotti care deține compania farmaceutică Menarini și-a convertit parte din fabricile din Florența pentru a produce gel dezinfectant pentru spitale, arată Forbes. Au donat bani către spitale sau către universitățile italiene pentru a continua cercetările și alți magnați precum: Mario Moretti Polegato, deținătorul companiei de încălțăminte Geox, Sandro Veronesi (Calzedonia), Patrizio Bertelli și Miuccia Prada (Prada), Nicola and Paolo Bulgari, Domenico Dolce and Stefano Gabbana (Dolce&Gabbana), Renzo Rosso (brandurile Diesel, Maison Margiela și Marni), Luca Garavoglia (Campari), Giuliana, Luciano, and Sabrina Benetton (Benetton) și Giovanni Ferrero and Maria Franca Fissolo (Ferrero, Kinder și Nutella).

Și bogații României și-au arătat sprijinul, potrivit revistei Unica. Gigi Becali a donat 100.000 de euro pentru Spitalul Matei Balș, și Simona Halep a sprijinit lupta împotriva coronavirus prin diverse donații. Andra a fost prima care a anunțat că donează 20.000 de lei pentru Spitalul Matei Balș.

S-au implicat și Andreea Marin, prin Fundația „Prețuiește Viața” și Melania Medeleanu, prin Fundația „Zi de Bine”. Ion Țiriac Jr a anunțat că vrea să sprijine autoritățile. „Ca de fiecare dată, Fundația Țiriac a anunțat autoritățile disponibilitatea sa de a ajuta cu orice este nevoie în această perioadă pentru a stopa acest virus și a trata compatrioții noștri. #împreună suntem de neoprit”, a fost mesajul postat de Țiriac Jr. pe Instagram, citat de Unica.

Citeşte şi:

Primele ore ale unei vieți diferite. Orașul-fantomă luminat în albastru, cu autobuze goale și cinci oameni. ”O să trecem noi și peste asta!”

Cât de aproape suntem de un vaccin pentru noul coronavirus?

O româncă din Italia surprinsă că Ministerul de Externe pune la dispoziția românilor din Peninsulă zboruri ”umanitare” la 250 de euro

GSP.RO Virusologul Molnar Geza estimează că în România vor fi două vârfuri ale pandemiei. Care este explicatia specialistului

HOROSCOP Horoscop 24 martie 2020. Balanțete sunt lipsite de delicatețe