Bogdan Aurescu precizează că nu au fost primite cereri de asistenţă consulară din partea românilor aflaţi în zona de conflict.

„Noi am condamnat ferm aceste tiruri de rachete care vin din Fâşia Gaza peste zone locuite de civili în Israel. Ne-am exprimat în mod profund regretul pentru pierderile de vieţi omeneşti şi speranţa că aceste pierderi de vieţi omeneşti nu se vor mai produce. Din păcate, văd că în continuare există astfel de situaţii”, a afirmat Aurescu, duminică, la Prima TV.

Am decis convocarea unui task-force la nivelul MAE, care să monitorizeze foarte atent situaţia şi care să elaboreze eventuale linii de acţiune pentru a sprijini cetăţenii români, dacă situaţia se agravează şi mai mult.

El a precizat că MAE ţine legătura cu toate misiunile diplomatice din regiune, care au primit deja instrucţiuni să se pregătească pentru a acorda sprijin cetăţenilor români, dacă este nevoie.

Până în acest moment, nu am primit cereri de asistenţă consulară din partea cetăţenilor români, însă am contactat reprezentanţii comunităţilor de români, mai ales mă refer la cei din Fâşia Gaza, pentru că acolo există în jur de 320-350 de cetăţeni români, inclusiv cu dublă cetăţenie, care ar putea eventual să aibă nevoie de un sprijin consular consolidat şi am început deja să-i înregistrăm pe cei care, eventual, doresc un astfel de sprijin consular, dar nu se pune problema în acest moment să li se acorde un astfel de sprijin consular. Prin urmare, suntem pregătiţi să acţionăm.

Bogdan Aurescu: