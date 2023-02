„Se încheie un capitol major al existenței mele. Tristă sau cum o mai fi ea, asta e realitatea. Sunt în fața unei morți. A uneia din propriile mele morți. Pentru că mai bine de două decenii, asta a fost viața mea, căreia i-am dedicat tot ce am avut mai bun. Nu este o moarte bună, naturală, ci cauzată de unele forțe din exteriorul meu”, a scris Bogdan Socol.

Bogdan Socol a ajuns cunoscut publicului din România comentând meciuri de fotbal și rugby la posturile DigiSport, peste 2.500 de evenimente.

„Am bătut la multe uși, dar fără zgomot“

În 2017, Bogdan Socol a plecat de la DigiSport în urma unor divergențe cu cei din conducerea postului.

Ulterior, Bogdan Socol a ales o carieră pe cont propriu, explicând pe blogul său că a încercat fără succes să găsească un loc la o televiziune de sport.

„Cineva îmi spunea că dacă aș fi fost într-o altă țară, mai civilizată, unde valorile sunt apreciate cu adevărat, nu marginalizate, dacă mi s-ar fi închis cumva vreo ușă, alte zece mi s-ar fi deschis instantaneu. Aici, am bătut la mai multe uși, dar fără zgomot, doar întrebând timid cumva dacă nu ar fi nevoie cumva și de experiența mea sau de serviciile mele. Am scris chiar unor directori și oameni cu putere mare de decizie, dar fie mi s-a răspuns evaziv, fie nu am primit vreo replică”, a mai scris Bogdan Socol.

După ieșirea din televiziune, Bogdan Socol a predat mai multe cursuri de comentator sportiv, a avut o emisiune de pronosticuri la postul B1.

De asemenea, este autorul mai multor cărți cu temă sportivă, „100 de fotbaliști legendari”, „Jurnalul unui iubitor de fotbal”, „Jurnalul Cupei Mondiale 2018” sau „O sută de sportivi legendari”.

În ultimele 8 luni, Bogdan Socol practica înotul în ape înghețate. În timpul unui antrenament, a intrat sub stratul de gheață, unde a rămas blocat.

