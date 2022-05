Bonaparte vrea să fie român! Viața unui sud-african impresionat de ceea ce a găsit în București: „Acasă la mine nu mâncam așa ceva”

Un nume cu rezonanță uriașă: Bonaparte! Precum Napoleon. Sud-africanul Damian Bonaparte, 23 de ani, a ajuns în România în iarna lui 2021 și este un om foarte important pentru Dinamo București, o pretendentă la titlu în Liga Națională. Este unul dintre cei mai apreciați „buldogi”, porecla roș-albilor.

Dinamo are o adevărată falangă sud-africană cu care vrea să atace supremația în divizia internă, 11 sportivi aduși din Africa de Sud.

Dacă marele general, ulterior împărat, Napoleon Bonaparte (1769-1821) avea 1,68 de metri înălțime, Damian este un munte de om, 1,87 de metri și 95 de kilograme. În ciuda fizicului său impunător, nu este fioros decât pe teren, în timpul interviului acordat pentru Libertatea a glumit de mai multe ori și a fost destins.

Libertatea: Damian, ești de mai bine de un an la București, îți dezvolți aici cariera, cum este viața ta aici?

Damian Bonaparte: Mi-e foarte bine. Am un an întreg la voi în țară, m-am și acomodat, nu a fost chiar atât de dificil. (râde) Încă patru ani și aplic pentru cetățenie!

– Te-ai gândit deja la asta?

– Da, de ce nu?! Chiar aș vrea să joc pentru naționala de rugby a României, vreau să dau măsura valorii mele la un nivel înalt aici. Sper că se va întâmpla. Momentan, mă concentrez să devin campion cu Dinamo, sunt focusat pe munca de la echipa mea de club. Eu vreau să stau cât mai mult timp aici, sper că sunt și dorit. Iar atât timp cât viața și cariera mea vor fi bune aici, voi fi onorat să reprezint România.

„Oamenii mă fac să mă simt ca acasă”

– Ce știai despre România până să ajungi la București?

– Nu știam decât câteva chestii legate de rugby, detalii despre Dinamo. Despre țară? Nimic. Nici de bine, nici de rău. Un agent m-a văzut și s-a hotărât să discutăm pentru un contract în România, am fost deschis oportunității, am considerat că este util pentru cariera mea.

– Ce apreciezi cel mai mult la români, după primul an?

– Sunt oameni prietenoși, m-au făcut să mă simt aici ca acasă. Să mă simt confortabil, să fiu liniștit, să pot să mă focusez doar pe carieră. Acum, trebuie să ofer ceva bun la schimb.

Zgomot și frig

– Ce-ți place să faci cel mai mult în București în afara sportului?

– N-am ieșit de prea multe ori, o perioadă au fost restricții cu pandemia, apoi nu ai timp liber pentru vizitat. Suntem mai mulți jucători sud-africani la Dinamo, când e zi de relaxare, practic, ne strângem cu toții și ne uităm la meciurile de rugby din Africa de Sud. Mai învățăm și noi meserie de la cei buni. Am mai ieșit la un grătar, am momente în timpul zilei când vorbesc cu familia.

Bonaparte nu e un mare amator de zăpadă

– Ți-a luat mult să te adaptezi la 9.000 de kilometri depărtare de locurile natale?

– Nu a fost chiar atât de greu. Chiar dacă e prima experiență în străinătate, pe un alt continent, departe de ai mei. Dar am plecat cu sportul de multe ori în țara mea, m-am obișnuit să mă descurc singur.

– Bucureștiul cum ți se pare?

– Foarte mare. Eu sunt din Kareedouw, în Eastern Cape, un orășel pe lângă capitala voastră. Eu sunt și o persoană mai liniștită, așa că Bucureștiul mi se pare, uneori, prea zgomotos.

– Ce nu-ți place aici?

– Frigul! M-am adaptat și la asta, deși nu sunt fan al temperaturilor scăzute.

„Le-aș spune să vină să încerce mâncărurile”

– Ce orașe ai apucat să vezi?

– Mergând cu Dinamo la meciuri, am apucat să văd câte un pic din Timișoara, Baia Mare și Constanța, ca să vă spun orașele care mi-au plăcut. Sunt cochete. Îmi pare rău că n-am ajuns să văd și marea la Constanța, dar nu e timpul trecut.

– Ce ai recomanda unui sud-african să viziteze în România?

– I-aș spune să vină să încerce tot tipul de mâncăruri, nu doar în București, dar și în restul țării, am înțeles că sunteți faimoși cu mâncarea bună. Am încercat și eu, este foarte gustoasă. Din București, sunt de văzut parcurile și zona Herăstrău.

– Ce ne-ai recomanda nouă să vedem dacă ajungem în Africa de Sud?

– Poate parcurile naționale, avem multe frumoase, apoi în Cape Town este drăguț, sunt multe locuri memorabile.

„La București nu e zi fără supă”

– Ce mâncare te-a impresionat?

– Sunt tot felul de supe, cu crochete. Acasă la mine nu mâncam așa ceva, cel puțin nu în fiecare zi, dar la București nu e zi fără supă.

– Îți este dor de ai tăi, de țara ta?

– Uneori, da. Însă am fost plecat de multe ori de acasă, așa că m-am obișnuit.



– Ai un nume de familie celebru, ai avut rude în Corsica sau în Franța?

– (râde) Este cea mai frecventă întrebare care mi se pune, îți dai seama. Toată lumea mă chestionează: „Ai vreo treabă cu Napoleon?”. Păi, ce treabă să am?! Nu am rude în Franța, este doar numele meu de familie.

– Prietenii cum te strigă?

– Bones. Am aflat și eu că Napoleon Bonaparte este una dintre marile figuri istorice ale omenirii, am văzut și câteva filme cu el.

