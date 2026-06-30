Subvenții de până la 20.000 de euro pentru vehicule și 8.000 de euro pentru stații de încărcare

Guvernul italian pregătește un nou decret destinat sectorului auto, care va introduce o serie de stimulente financiare pentru achiziția de vehicule și pentru mobilitatea sustenabilă. Conform publicației Virgilio, noul pachet de măsuri va fi aplicat etapizat în perioada 2027-2030.

Printre principalele noutăți se numără bonusuri pentru achiziția de vehicule comerciale, sprijin financiar pentru montarea instalațiilor GPL și metan, subvenții pentru motociclete și scutere electrice, precum și ajutoare pentru instalarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice.

Una dintre cele mai importante măsuri vizează achiziția de vehicule comerciale noi destinate transportului de mărfuri. Pentru vehiculele electrice cu masa de până la 1,49 tone, bonusul va fi de 2.000 de euro. Valoarea acestuia poate ajunge la 4.000 de euro în cazul casării unui vehicul din aceeași categorie, cu normă de poluare de până la Euro 4. Pentru vehiculele cu masa cuprinsă între 1,5 și 2,39 tone, stimulentul financiar poate ajunge la 8.000 de euro.

În cazul categoriilor cu masa între 2,4 și 3,49 tone, bonusul crește până la 14.000 de euro, pentru vehiculele între 3,5 și 4,24 tone poate ajunge la 18.000 de euro, iar pentru cele cu masa între 4,25 și 7,2 tone, sprijinul financiar maxim este de 20.000 de euro.

Bonusuri de până la 20.000 de euro pentru șoferi: cine poate beneficia de noile stimulente auto din Italia
Imagine generată cu AI

Ajutoare de până la 800 de euro pentru instalațiile GPL și metan

Autoritățile italiene vor acorda și stimulente pentru instalarea sistemelor GPL și metan pe automobile cu normă de poluare de cel puțin Euro 3.

Subvenția va fi de 400 de euro pentru instalațiile GPL și de 800 de euro pentru cele pe metan.

Ajutorul va fi acordat sub forma unei reduceri directe aplicate la prețul final, urmând ca instalatorul să fie ulterior rambursat de stat.

Până la 3.000 de euro pentru motociclete și scutere

Începând cu 1 ianuarie 2027 vor intra în vigoare și stimulentele pentru achiziția de motociclete, scutere și cvadricicluri noi, electrice sau hibride. Contribuția va reprezenta 20% din prețul de achiziție, dar nu va depăși 2.000 de euro. În cazul casării unui vehicul din categoriile Euro 0, Euro 1, Euro 2 sau Euro 3, bonusul va crește la 30% din valoarea de achiziție, în limita a 3.000 de euro.

Vehiculul casat trebuie să se afle în proprietatea solicitantului de cel puțin un an.

Facilități pentru închirierea pe termen lung

O altă noutate este introducerea unor facilități pentru închirierea pe termen lung a automobilelor, măsură destinată persoanelor cu venituri reduse.

Programul este destinat persoanelor cu un indice ISEE de până la 30.000 de euro. Contractul de închiriere trebuie încheiat pentru o perioadă de cel puțin trei ani și trebuie să vizeze un automobil nou, cu normă de poluare de minimum Euro 6 și emisii de dioxid de carbon de maximum 135 g/km. Schema prevede și casarea unui vehicul cu normă de poluare de până la Euro 4. La finalul perioadei de leasing sau închiriere, beneficiarul va putea cumpăra automobilul cu o reducere de cel puțin 10% față de prețul pieței.

Bonus de până la 8.000 de euro pentru stațiile de încărcare

Noul decret prevede și stimulente pentru achiziția și instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice. Pentru acest program au fost alocate 68 de milioane de euro, fondurile urmând să fie disponibile până la 31 martie 2030.

În cazul utilizatorilor casnici, statul va acoperi 80% din costurile de achiziție și instalare, în limita a 1.500 de euro pentru fiecare persoană. Plafonul crește la 8.000 de euro pentru instalarea stațiilor de încărcare în spațiile comune ale clădirilor de tip condominiu.

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