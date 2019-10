De Andreea Radu,

Cererea este însoțită de o a doua scrisoare, de această dată semnată de premierul britanic, care îndeamnă Bruxelles-ul să nu accepte amânarea Brexitului pentru că acest lucru ar fi o greșeală, potrivit BBC.

Preşedintele în funcţie al Consiliului European, Donald Tusk, a transmis pe Twitter că a primit cererea de amânarea a Brexitului.

„Solicitarea de prelungire tocmai a ajuns. Voi începe consultările cu liderii Uniunii Europene pentru a stabili cum să reacționăm”, a scris Donald Tusk pe Twitter.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit